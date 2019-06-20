印度东部儿童急性脑炎疫情加重 已致126死亡百人住院治疗

人民网讯 据印度媒体报道，6月以来，印度东部比哈尔邦儿童急性脑炎疫情加重，死亡儿童人数目前已达126人。比哈尔邦已采取相关措施应对疫情。
《印度时报》消息称，6月起，比哈尔邦多个县报告了急性脑炎病例，其中穆扎法尔布尔县疫情最为严重。截至19日，因患急性脑炎死亡的儿童人数达到126人，另有约百名儿童在医院接受治疗，死亡人数可能上升。
《印度斯坦时报》19日援引比哈尔邦首席秘书库马尔（Deepak Kumar）的话报道称，比哈尔邦政府要求卫生部门采取一切可能措施遏制疫情蔓延，具体措施包括对受影响人群的社会经济状况及报告疫情地区的环境状况进行调查，从医学院派出8名高级别医生协助治疗以解决儿科医生短缺问题，以及增加治疗中心的床位数量等。（老任）
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