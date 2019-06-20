俄方：马航MH17空难调查团提出的指控毫无依据

俄罗斯外交部19日发布声明称，马航MH17空难联合调查团针对俄人员提出的指控毫无依据。

当天由荷兰、马来西亚、乌克兰、比利时、澳大利亚五国组建的马航MH17空难联合调查团举行新闻发布会。调查团称，马航MH17空难发生时，3名俄罗斯人和1名乌克兰人在乌克兰民间武装成立的“顿涅茨克人民共和国”担任军事或情报要职。这4人将“山毛榉”防空导弹运到了乌克兰东部。由于4人在这起事件中起到了重要作用，因此他们被控犯有谋杀罪。

对此，俄外交部在其官方网站发布的声明中强调，这一说法令人遗憾，其目的是抹黑俄罗斯在国际社会中的形象。与此前空难联合调查团举行的发布会一样，此次发布会上的指控依然缺少证据。

声明说，俄方反对调查团所称“俄拒绝配合调查工作”的说法。从空难发生的第一天开始，俄方就高度重视并为调查提供了全面配合。但调查团却拒绝俄参与并让乌克兰当局有机会伪造证据，以便使其撇清未及时关闭空域的责任。

声明强调，俄方对调查团的调查结果提出质疑。但同时俄也将继续协助调查团调查，以便早日查清空难真相，对涉案人员进行惩罚。

2014年7月17日，马来西亚航空公司的MH17航班从荷兰阿姆斯特丹起飞前往马来西亚吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯边界地区被“山毛榉”导弹击落，机上298人全部遇难，其中包括196名荷兰人。(记者 王修君)

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