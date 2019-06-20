联合国敦促俄土“立即”稳定叙伊德利卜省局势

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯18日敦促俄罗斯和土耳其“立即”稳定叙利亚西北部伊德利卜省局势。

联合国官员说，随着伊德利卜省战事持续，那里正在发生“人道主义”灾难。俄罗斯和叙利亚否认袭击平民。

【呼吁】

联合国安全理事会18日就叙利亚局势开会。古特雷斯在会前告诉媒体记者：“我对伊德利卜省战事升级深感担忧，随着参与方越来越多，形势尤其危险。平民再次付出可怕代价。”

古特雷斯呼吁俄罗斯和土耳其“立即稳定局势”。

伊德利卜省与土耳其接壤，人口大约300万，是叙利亚内战爆发8年来反对派武装和极端组织控制的最后一块地盘。政府军去年8月底着手收复这片失地。俄罗斯与土耳其去年9月达成非军事区协议，伊德利卜得以避免全面陷入战火。

只是，协议没有全部落实。俄军和叙政府军4月底以反对派武装违反协议为由恢复攻势，在伊德利卜省南部和邻近的哈马省北部发动空袭、炮击和地面行动。

“叙利亚危机没有军事解决方案，必须政治解决。”古特雷斯强调，“即使在打击恐怖主义的过程中”，也需要尊重人权和人道主义。

【担忧】

联合国分管人道主义事务的副秘书长马克·洛科克18日晚些时候在安理会叙利亚问题会议上说，4月底以来，伊德利卜省平民死亡人数超过230人，另有大约33万人逃离家园。他说，那里正在发生“人道主义灾难”。

世界卫生组织确认，自4月底以来，叙利亚西北部发生26起医疗机构遇袭事件。

洛科克说，袭击医疗机构的行径“不能容忍”，袭击平民和民用设施违反国际法。

法新社报道，叙利亚2011年爆发内战，迄今37万人死亡，几百万人流离失所。

【质疑】

俄罗斯和叙利亚对联合国所述信息的来源表示质疑。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说：“我们坚决拒绝任何关联无差别袭击的指认。我们没有袭击平民。”他说，恐怖分子正利用民用设施和平民作为“掩护”。

涅边贾说，俄方“正在全面落实”去年9月与土耳其达成的备忘录，所有军事行动都是对“恐怖分子挑衅”的回应。他补充道，打击恐怖分子比“人为地加剧海湾地区的紧张局势重要得多”。

叙利亚常驻联合国代表巴沙尔·贾法里说：“叙利亚和盟友不会袭击学校或医院。”（王雪梅）（新华社专特稿）

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