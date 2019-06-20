新首相热门人选约翰逊坚称英国必须如期“脱欧”

英国执政党保守党新党首暨下任首相最热门人选鲍里斯·约翰逊18日晚与4名竞争对手一同参加英国广播公司举行的电视辩论，坚称英国必须10月31日如期退出欧洲联盟。

当天早些时候，前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布在保守党党首第二轮投票中遭淘汰。约翰逊进一步扩大领先优势，保持“稳赢”势头。

【如期“脱欧”】

18日晚电视辩论时长大约1小时，由英国广播公司挑出最具代表性的选民提问，让5名竞选人回答。

约翰逊回避首场电视辩论和媒体问答会。这是他首次与其他竞选人一同接受公众审视。他重申将带领英国如期“脱欧”，而这样做的唯一方法是为“无协议脱欧”做好准备，同时致力于赢得与欧盟的新贸易协议。“否则我担心我们面临（公众）灾难性地对政治丧失信心。”

在约翰逊看来，维持强硬“脱欧”立场是谈判技巧，旨在迫使欧盟就北爱尔兰边界事宜让步。

英国首相特雷莎·梅先前两度向欧盟申请延期“脱欧”，依然未能让“脱欧”协议获议会批准，因而被迫让出党首位置，留任首相至新党首7月底揭晓。

特雷莎·梅的继任者需要打破“脱欧”僵局，同时为英国今后数十年如何与欧盟打交道设定条件。

【各开“药方”】

其他党首竞选人在节目中提出各自“脱欧”设想。美联社报道，内政大臣赛义德·贾维德同意约翰逊的观点，认为与其再度延期“脱欧”，不如10月底“无协议脱欧”。

环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫和外交大臣杰里米·亨特支持为确保达成新“脱欧”协议而再度延期，且只短暂延期。不过，欧盟多次重申，不会重谈与特雷莎·梅达成的“脱欧”协议。

国际开发大臣罗里·斯图尔特以对经济损害太大为由坚决反对“无协议脱欧”。不少经济学家和企业担忧，废除英欧贸易规则的“无协议脱欧”可能引发经济动荡。

斯图尔特认为，实现“脱欧”的唯一方法就是争取让议会放行“脱欧”协议。但戈夫很快反驳，“脱欧”协议已3次遭否决，“必须另谋出路”。

法新社注意到，没有竞选人“保证”英国能如期“脱欧”。

【几无“悬念”】

约翰逊18日早些时候在党首第二轮投票中获得313票中的126票，以40%的得票率进一步扩大领先优势。前“脱欧”事务大臣拉布以3票之差未能迈过得票数“门槛”，因而遭淘汰。

路透社报道，议会下院保守党议员定于19日和20日继续经多轮投票淘汰竞选人，直至剩下最后两名候选人，接受英国大约16万保守党成员以邮寄选票形式决选。

按照英国《卫报》的说法，约翰逊“依然是明显热门，依然几乎确认是下任首相”。法新社报道，约翰逊只要不犯大错就不会输掉竞选。

但按美联社的说法，尽管约翰逊号召选民的能力获党内同僚肯定，他屡次发表的误导和不实言论以及出任高官时的言谈举止遭受一些人质疑。

【争当“亚军”】

其他竞选人中，外交大臣亨特获46票；环境、食品与农村事务大臣戈夫获41票；首轮投票中排名倒数第一的斯图尔特获37票，得票数几乎翻番；内政大臣贾维德获33票，刚刚入围。

按照美联社的说法，亨特和戈夫都被视为有经验、有能力，但略显乏味。两人的两轮得票数几乎相同。戈夫似乎已摆脱“承认早年吸毒”的影响。

贾维德作为巴基斯坦移民后裔，强调平民形象，以对抗约翰逊和斯图尔特等“精英”。斯图尔特最近冲劲十足，自我标榜“反鲍里斯”。

英国《每日电讯报》依据18日投票结果和辩论推断，进入最后决选的可能是约翰逊和斯图尔特。

一些英国媒体认定，约翰逊优势太明显，其他竞选人现在只是奋力争取新政府中的好职位。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)