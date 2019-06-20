减少对美依赖　加拿大艰难推进跨境输油工程

加拿大政府18日批准启动一项跨境输油管道扩建工程，希望帮助本国原油拓宽“出路”，减少对美国市场的依赖。但是，这项工程前期遭遇不少阻碍，能否开工不得而知，把握不好可能拖累总理贾斯廷·特鲁多领导的执政党选情。

【“出海”必需】

特鲁多18日在首都渥太华召开记者会宣布这一消息：“政府今天批准启动‘跨山输油管道’扩建工程，承建企业打算这个施工季节动工。”

加拿大政府去年花费44亿加元（约合33亿美元）从美国金德尔－摩根公司接手位于西部内陆主要产油区艾伯塔省的跨山输油管道，以便推进一再延宕的扩建工程。

现有管道1953年建造，已经老化；扩建后管道穿过加拿大落基山区，将艾伯塔省所产原油运往温哥华市通向太平洋的出海口、继而进入亚洲等地的新兴市场，预期日输油量可达89万桶，提升将近两倍。

加拿大有世界第三大原油储量，苦于本国输油、炼油设施有限，99%出口原油以“折扣价”出售给美国炼油企业。国际油价近年低迷，美国页岩油产量提升、进口需求减弱，加拿大石油产业急于拓展海外市场，但苦于跨境运力不足，原油供大于求、被迫“贱卖”，艾伯塔省政府去年底要求省内油企今年1月起减产。

特鲁多强调：“只要世界仍然依赖传统能源，我们就需要为我们的资源寻找市场，我们需要钱，以支付经济绿色转型和创新费用。”

【美国难“靠”】

特鲁多政府2016年首度批准扩建“跨山”管道，认为项目符合加拿大“国家利益”。然而，周边地区土著居民、环境保护团体发起示威和诉讼，理由之一是管道扩建后加拿大与美国华盛顿州之间水域每年来往的运油船只预期增加6倍，危及附近海域虎鲸群的生存。华盛顿州政府同样反对这一项目。

加拿大联邦上诉法院去年8月叫停扩建项目，要求政府部门重新评估项目的环境风险。

特鲁多政府评估后认定，为减少加拿大原油出口对美国市场的依赖、提高本国原油产量和价格，扩建“跨山”管道有必要。

特鲁多18日强调“过度依赖美国”的风险。“道理简单。眼下，我们的能源基本上只有一个客户，即美国。过去这几年，我们已经看到，我们与南边邻居之间任何情况都可能发生。”

加政府说，管道扩建后产生的所有收益将投入清洁能源产业。只是，政府预料推进扩建决定仍会遭遇诉讼挑战。

鉴于过往经验，“跨山”项目的支持者不敢过早言胜。加拿大商会回应项目再度获批消息时声明：“我们已经懂得，获批不等于建成。”

【掣肘不少】

法新社报道，围绕“跨山”管道扩建工程的争议让特鲁多在政治上面临两难境地。

项目最激烈的反对者恰恰来自特鲁多所属自由党的传统支持者阵营。然而，工程一旦再度被叫停，可能使加拿大原油生产和出口这一支柱产业陷入麻烦，加剧特鲁多政府与地方政府就环境政策产生的矛盾，累及自由党选情。

加拿大定于10月举行议会选举。自由党政府批准“跨山”工程动工，会在艾伯塔省收获好感，但在最西端的不列颠哥伦比亚省适得其反，那里对“跨山”工程的抵制最激烈，自由党在前者得到的议席可能不足以弥补在后者损失的议席。

这一举措与特鲁多政府的“抗击气候变化”招牌相悖，环保团体要求特鲁多解释：政府17日晚刚推动议会通过一项宣布加拿大进入“全国气候紧急状态”、呼吁落实减排措施的动议，第二天却批准一项每年预期增加多达1500吨二氧化碳排放量的输油管道工程。

另一边，特鲁多竞选连任的主要对手、保守党领袖安德鲁·希尔虎视眈眈，对本国石油产业的困难表达关切，承诺当选后撤回特鲁多政府的部分环保举措，迎合部分地方政府领导人先前在一封联名公开信中对联邦政府“资源管理”方式的指责。特鲁多先前推动立法，加强对大型能源开发项目的环境风险评估和监控，惹能源产业不满。

为了让加拿大实现《巴黎协定》承诺的减排目标、即2030年二氧化碳排放量比2005年减少30%，联邦政府与艾伯塔省达成协议，以推动扩建输油管道为条件，换取省政府同意设定油砂矿碳排放量上限。然而，本月就任的新一届艾伯塔省政府由保守党执政，不准备遵守这一约定。（沈敏）（新华社专特稿）

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