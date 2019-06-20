美国代理防长换人 沙纳汉以“家庭原因”放弃转正

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉18日以“家庭原因”放弃转正，定于23日辞去代理防长一职。

总统唐纳德·特朗普任命陆军部长马克·埃斯珀接任，有意提名他出任正职。

【自行退出】

沙纳汉上述决定先由特朗普经社交媒体“推特”发布：“代理国防部长帕特里克·沙纳汉，工作出色，决定不再继续（转正）确认程序，以留出更多时间陪伴家人。”

沙纳汉现年56岁，今年1月1日起出任代理防长。他5月获特朗普提名转正，正在等待国会参议院确认。美国媒体当时报道，参议院预期放行这一提名。

沙纳汉18日在一份声明中说：“我相信继续确认程序将使我的三个孩子再次经历我们家庭生活中的一段痛苦，再次揭开我们多年来试图治愈的伤口。”他说，孩子是他的最优先考虑选项。

特朗普否认要求沙纳汉退出，说后者主动请辞。他说，17日首次听说有关沙纳汉的家庭状况。

一名不愿公开姓名的白宫人士告诉路透社记者，沙纳汉18日上午在白宫椭圆办公室与特朗普会面，表明去意。按照那名消息人士的说法，放弃转正“百分之百”是沙纳汉的决定。

【家庭伤口】

沙纳汉没有在声明中提及具体的“家庭原因”。

美联社报道，沙纳汉与前妻金伯莉1986年结婚，2011年离婚，育有三个孩子。金伯莉多次遭逮捕，受到盗窃、损坏财物、伤害罪等指控。

伤害指控关联2010年8月一次家庭暴力。警方记录显示，金伯莉殴打沙纳汉多次，致后者鼻青脸肿。金伯莉称与沙纳汉互殴，但记录显示她没有受伤，沙纳汉没有受到指控。

另外，多份法庭文件显示，沙纳汉夫妇的儿子2011年11月使用棒球棒袭击金伯莉，令她受伤。儿子当时17岁，承认殴打母亲。

宣布退出前，沙纳汉接受《华盛顿邮报》专访，提及离婚。

“良好家庭也可能发生不好的事，”他说，“这是悲剧。”沙纳汉担忧，公开2011年那起事件会“毁了儿子的一生”。

【关键时期】

自前防长詹姆斯·马蒂斯2018年底离职，国防部长一职空缺至今。沙纳汉离职决定恰逢美国与伊朗对峙升级。请辞前一天，沙纳汉宣布向中东再次增兵1000人。

美国国会参议院民主党领导人查克·舒默说，五角大楼领导层动荡对美国而言不是好事情，“这是非常困难的时期……这个时候没有国防部长？令人害怕，表明政府内部混乱。”

陆军部长马克·埃斯珀18日获特朗普任命，充任代理防长，24日上任。

特朗普在“推特”写道：“我了解马克，毫无疑问他会表现出色。”他晚些时候告诉媒体记者，有意提名埃斯珀出任国防部长，“那会很快”。

【相似履历】

埃斯珀现年55岁，2017年11月起出任陆军部长，曾任美国军工企业雷神公司副总裁7年，分管政府关系事务。特朗普再次启用大型军工企业前高级管理人员触发质疑。

沙纳汉就任代理防长以前，供职波音公司30多年，担任副总裁。任职副防长期间，波音竞争对手指认他偏心“老东家”。国防部督察长4月发布调查报告，认定无法查实这一指认。

非营利机构华盛顿公民责任与道德组织主管诺亚·布克班德在一份声明中“提示”，雷神公司近期获得多份政府合同，合同金额数亿美元。“埃斯珀作为陆军部长可能干预那些交易，作为代理防长，他有潜在影响力。”

布克班德说：“他（沙纳汉）的继任者同样面临受前一份工作困扰的风险。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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