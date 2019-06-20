劳工索赔新争端难解　日本再提第三方仲裁委员会

日本政府19日向韩国政府提议，组建全部由第三国成员组成的仲裁委员会，以解决韩国遭强征劳工向日本企业索赔触发的新争端。
日方先前提议设立包括一名第三国成员在内的仲裁委员会，截至18日没有获得韩方回应。
韩国法院去年以来作出多项裁决，要求日本殖民朝鲜半岛期间强征劳工的日方企业赔偿韩国受害者，致使两国关系恶化。
日本外务省亚洲、大洋洲局长金杉宪治19日召见韩国驻日本使馆分管政治事务的官员金敬翰，“强烈要求（韩方）遵循协定中规定的下一阶段义务，回应仲裁要求”。
金杉所提协定，指日韩1965年达成的《日韩请求权协定》。日方认定协定签署时类似索赔问题已经解决，而韩国政府支持尊重国内司法判决。
日韩当初约定，如果双方就解释和执行《日韩请求权协定》出现争议，将以外交渠道解决。如果失败，可寻求第三方仲裁。
日本政府5月20日向韩方提议，设立仲裁委员会，包括一名日本人、一名韩国人和一名日韩同意的第三国成员，没有获得韩方回应。按照协定要求，韩方需在30天内回应这一最新提议。
共同社报道，如果韩方依然不接受仲裁提议，日方考虑向国际法院起诉。
韩国外交部19日提议，企业自行筹集资金，赔偿受害者。（刘秀玲）【新华社微特稿】
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