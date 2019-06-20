美国对伊朗使用“边缘政策” 分析师：恐难如愿

美国宣布再向中东增兵千人的次日、即18日，国务卿迈克·蓬佩奥重申，总统唐纳德·特朗普不想与伊朗开战，只想重新构建对伊朗威胁的威慑力。伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天同样再次强调伊方立场：不愿打仗，但不会低头。
美联社解读，美国采取“边缘政策”，刻意把对抗推到危机边缘，以迫使对方让步。但在一名五角大楼前任分析师看来，美国再度增兵不会起到威慑作用。
【硬招软话】
蓬佩奥18日在佛罗里达州美军中央司令部总部视察时说：“特朗普总统不想要战争，我们将继续传递这一信息，同时用必要手段保护美国在中东地区的利益。”
按这名美国外交主官的说法，特朗普只想重新构建遏制伊朗威胁的威慑力。
蓬佩奥说，他会见那些可能在海湾分管军事行动的指挥官，目的是协调美国的外交和军事努力，从而“确保我们有能力做正确的事情”。
他补充说，正确的事指“美国将继续说服伊朗，我们将威慑伊朗，防止他们在这一地区发动更多袭击”。
虽然表明不愿开战立场，美国在军事部署方面显现步步紧逼姿态。帕特里克·沙纳汉在辞去美国代理国防部长职务的前一天宣布向中东再派大约1000名士兵，声称目的是强化美方安保和情报搜集能力。
【“彰显姿态”】
曾在五角大楼任分析师的查克·斯平尼接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，美国再度向中东增兵的政策“不具备任何威慑价值和军事价值”，或许只是为了彰显姿态。
斯平尼认为，增兵或许是依据“政治因素”，即美国政府内部有人急于“搞事情”，而不是制定理智的外交策略。包括美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿在内，一些“鹰派”人物可能主导增兵决策。
伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。
伊朗5月宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。伊朗原子能组织17日确认，鉴于伊朗方面近期决定提升浓缩铀产能，伊方将在10天内突破300公斤低丰度浓缩铀储量上限。
“我们不会对任何国家发动战争。”伊朗总统鲁哈尼18日说，尽管美国在中东做出种种动作，试图切断伊朗与世界其他地区的联系、孤立伊朗，“但他们没有成功”。
美联社解读，鲁哈尼想向外界传递的信息是，面对美方“边缘政策”，伊朗民众会顶住美方不断加压并且最终获胜。（杜鹃）（新华社专特稿）
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