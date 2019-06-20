法德间有分歧 多个欧盟机构领导职位恐“难产”

多名欧洲联盟官员说，鉴于法国和德国就人事调整有分歧，欧盟成员国领导人不大可能在本周召开的峰会期间确定多个欧盟机构领导职位的继任人选。

欧洲议会选举尘埃落定，多个欧盟机构领导职位有待换届，分别是欧盟委员会主席、欧洲中央银行行长、欧盟外交和安全政策高级代表以及欧洲理事会主席。28个欧盟成员国的领导人同意本月20日至21日开会期间确定上述职位的继任人选，交由欧洲议会表决确认。新一届欧洲议会定于7月2日首次开会。

就欧委会主席人选，法国和德国分歧愈发明显：德国总理安格拉·默克尔表明支持德国人曼弗雷德·韦伯，法国总统埃马纽埃尔·马克龙不予认可。同样，围绕欧洲央行行长人选，德法两国同样有不同意见。这样的局面导致这些职位的继任人选短期内恐怕难以确定。

“马克龙需要创设一种情境，让（默克尔）能够放弃（支持）韦伯，”一名欧盟外交官说，“但他的做法完全相反，正在把她逼到墙角。”

按多名欧盟官员的说法，马克龙不仅公开批评韦伯，还“鼓动”多次表明对这一职位不感兴趣的默克尔接任欧委会主席，让德国方面颇为恼火。

另一名欧盟人士说，本周峰会期间就人事调整“不会有任何决定”。

路透社报道，如果欧盟成员国领导人本周无法就欧委会主席人选达成一致，后续可能需要多轮峰会磋商。如果人事任命会商拖延，欧盟将面临僵局，无法就关键政策作决策。（闫洁）【新华社微特稿】

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