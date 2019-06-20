俄官员敦促美国放弃中东增兵计划 停止挑衅伊朗

俄罗斯官员18日敦促美国放弃向中东地区增兵千人的计划，停止试图与伊朗开战的挑衅举动。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼18日重申伊方致力于维护伊朗核问题全面协议，不会对任何国家发动战争。

【吁克制】

继5月宣布向中东增派大约1500名士兵，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉17日宣布再向中东增兵千人，声称意在强化美方安保和情报搜集能力。

针对美方增兵计划，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫呼吁各方保持克制，避免做出任何可能加剧地区紧张局势的举动。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，俄罗斯方面曾反复告诫美方及其地区盟友，不要“不计后果地往一个一触即发的地区增加压力”。

“我们现在看到的是，美方持续不断地以挑衅性方式增加对伊朗的政治、心理、经济和军事压力，”里亚布科夫说，“这些举动只能被视作是一个有意挑起战争的过程。”

按里亚布科夫的说法，如果美方不想要战争，就应当停止强化在中东的军事存在。

【护协议】

伊朗总统鲁哈尼18日重申伊方致力于维护伊核协议，不会对任何国家发动战争。

“伊朗忠诚于它的签字，”鲁哈尼说，“忠诚于国际协议。”

伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

伊朗5月宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。伊朗原子能组织17日确认，鉴于伊朗方面近期决定提升浓缩铀产能，伊方将在27日突破300公斤低丰度浓缩铀储量上限。

不过，伊方没有把话说满，声明一旦伊核协议其他签署国履行承诺，伊方将停止这一做法。

【毁网络】

伊朗情报部门官员18日说，伊方新近捣毁一个关联美国中央情报局的间谍网络，逮捕多名间谍。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引这名情报官员的话报道，这一网络的一些成员已经被捕并移交司法，另一些成员仍需接受“更多调查”。

按照这名官员的说法，伊方与“外国盟友”合作采取这次行动，是对美国情报机构一次“影响深远的打击”。

美国代理国防部长沙纳汉17日说，伊朗近期发动的“袭击”证实美方搜集的情报可信，即伊朗部队及其代理人组织在中东从事威胁美国人员和利益的恶意举动。

沙纳汉所说袭击，指两艘分别属于挪威和日本海运企业的油轮13日在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域相继遭到袭击。美国指认伊朗是黑手，遭对方否认。（闫洁）（新华社专特稿）

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