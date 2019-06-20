法国“喀布尔厨房”在巴黎开张 由难民经营

人民网讯 据法新社报道，在世界难民日之前，法国首都一区的“巴黎大堂”Les Halles刚刚开了一个新餐馆。餐馆老板娘是来自阿尔及利亚的法蒂玛 (Fatima)。两位大厨分别是阿富汗人阿里 (Ali) 和沙杨 (Shayan)。阿里是音乐家，逃离自己的家乡阿富汗之后，辗转挪威、比利时、法国北部-加来海峡（Nord-Pas-de-Calais）。

阿里对法国记者表示，能够在法国开餐馆，这是他好几个月前想都不敢想的事情。现在可以说他是梦想成真。他要把自己国家的文化、美食介绍给来自四方的朋友。阿里表示，提及难民大家都会有一些想法。我们俩在法蒂玛的帮助下开餐馆的目的是要转变人们对难民的偏见，让来客不仅品尝到阿富汗烹饪，而且不论是不是难民，大家都可以欢聚在一起。

沙杨2017年来到法国。此后到瑞典拼打了两年，结果没有拿到居留，又返回了法国。拿到庇护居留后，他在服装店干了一段时间。面对法蒂玛的热情，他辞去了服装店的工作，和他们俩一起开了这个名为“喀布尔厨房” “Kabul Kitchen”的餐馆。（老任）

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