中蒙俄商品博览会助力三方合作

图为中俄双方代表签署《大同市与伏尔加斯基市友好合作备忘录》。

王金晶摄（来源：人民政协网）

初夏的山西大同，凉风送爽，古韵悠扬。6月13日至16日，第二届中蒙俄（大同）国际商品博览会暨经济合作发展论坛在此举行，来自中国、蒙古国、俄罗斯的政界人士、商会成员、企业代表共聚一堂，为深化三国合作建言献策。

嘉宾看好潜力

本届博览会旨在加强“一带一路”国际产能合作、助力智能制造创新升级，同时有力促进三国文化旅游、经贸产业的高度融合发展。

蒙古经济合作联合会副会长伊尔姆认为，低成本的营商环境、有利的地理位置和丰富的资源储备是蒙古国的优势所在。蒙古国欢迎中俄两国积极投资，为合作生产高质量产品创造机遇。

“中蒙俄是永久的历史伙伴国。”蒙古经济合作联合会董事长、大呼拉尔议会议员桑·宾巴朝克图表示，本次会议为三国经贸合作搭建了良好的平台。

大同市委常委、副市长冯苏京说，作为山水相连的友好邻邦，中蒙俄三国不仅在地域上关系紧密，经济互补性也很强，经贸合作潜力巨大。作为此次活动的承办地，大同市将主动服务和融入中蒙俄经济走廊建设，切实加强与蒙俄等国家友好城市的交流合作。

展会提供机遇

据主办方介绍，本次国际商品博览会吸引了来自中蒙俄三国的148家企业参展，集中展示了具有地域特色的优质商品和贸易投资领域的最新进展。中国的新材料、工业产品、手工艺品和特色食品，蒙俄两国的玉器、羊绒和羊毛制品、食品、皮革制品等受到观展客商的青睐。

走进博览会现场，玲琅满目的羊绒和羊毛制品使人目不暇接。来自蒙古国的展商奥云格列尔很热情，“我去过长春、重庆、上海和青岛，来大同还是第一次。”她笑称，产自蒙古国的商品是由纯山羊绒制造，物美价廉，颇受参展客人好评。

“两国距离这么近，何乐而不为？”谈及来中国发展的缘由，蒙古国姑娘干吐尔加说。自去年参加首届中蒙（大同）商品展销峰会后，她便与中国市场结下了缘分。“相信会有更多中国顾客爱上我们的产品。”

在会场另一侧，香甜的俄罗斯糖果引得市民纷纷驻足询问。展商魏治国是大同本地人，经销俄罗斯商品已有8年。“我过去是开国际大巴的，从内蒙古自治区到俄罗斯来回跑。一来二去，对两地的情况都有了把握。”将俄罗斯的特色产品带回国内，是魏治国如今的经营重点。

合作前景可期

今年是中华人民共和国成立70周年，也是中蒙、中俄建交70周年。作为有着友好关系的邻居，中蒙俄三方合作由来已久。

2018年，首届中蒙（大同）合作论坛暨中蒙（大同）商品展销峰会成功举行。一年来，中蒙俄三国地区经贸合作不断深化，据主办方介绍，与去年相比，本届博览会参展企业数量与交易总额均呈现大幅增长。

在开幕式上，中俄双方代表签署了《大同市与伏尔加斯基市友好合作备忘录》，中蒙企业代表签署了《中银羊毛和奥德羊毛合作备忘录》。活动期间，大同市部分企业与蒙古国、俄罗斯相关部门和企业签订了一揽子战略合作框架协议。此外，中蒙俄国际仓储物流合作、中蒙俄国际商品供应链发展、中蒙俄“万里茶道”申遗促进会三个平行论坛也成功举行。

展望未来，与会嘉宾充满期待。俄罗斯伏尔加斯基市市政府经济局局长塔季扬娜·沃尔科娃表示，希望中蒙俄三国能进一步加强战略对接、深化务实合作，从而实现联动发展。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)