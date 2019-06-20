美对华技术“封锁网”千疮百孔（环球热点）

图为在西班牙东部城市巴伦西亚的一处公交车站拍摄的跨国电信运营商沃达丰5G商用移动网络的广告。跨国电信运营商沃达丰近日在西班牙开通该国首个5G商用移动网络，华为是核心供应商。

新华社记者 郭求达摄

近日，欧洲跨国电信运营商沃达丰在西班牙马德里、巴塞罗那等15个城市正式启动商用5G网络，西班牙由此成为继瑞士、英国、意大利后，又一个开通5G商用网络的欧洲国家。值得注意的是，中国高科技企业华为是此次5G商用网络的核心供应商。

自5月16日针对华为签署“紧急状态”令以来，美国政府费尽心思，试图施压其他国家尤其是其盟友，对华为等中国高科技企业编织技术“封锁网”。可惜，应者寥寥，多国用实际行动表明愿与中国高科技企业展开合作的立场，被孤立的反成美国自己。

多国对华抛出“橄榄枝”

6月15日，跨国电信运营商沃达丰在西班牙正式启动该国首个5G商用移动网络。这距离该运营商在意大利罗马、米兰等5个城市推出5G网络服务仅过去10天。华为是其主要设备供应商之一。

近一个月，欧洲多国加快“布阵”5G的步伐，华为成为各大电信运营商频频青睐的合作伙伴。

5月30日，英国电信运营商EE公司在英国伦敦等6个城市开通5G服务。据悉，EE公司在部分5G网络的基础设施当中采用的是华为的设备。5月初，瑞士电信运营商也携手华为正式推出首批5G智能终端，成为欧洲首个开通5G商用业务的国家。

据统计，华为在过去3年中至少已与德国、西班牙、英国、奥地利、意大利、法国、马耳他、拉脱维亚、葡萄牙等十余个欧盟国家的电信运营商签署了5G合作协议。面对美国近来一波针对华为的“大棒乱打”，众多欧洲国家不约而同地选择顶住美国“拉帮结派”的施压，继续原定的合作步调。

彭博社称，在美国挑起的中美科技战中，美国实际处于孤立无援的状态，欧洲国家已经明确表示会对华为参与本国5G建设以及对华贸易有自己的判断。

拒绝“应援”美国的不只有欧洲国家。英国《金融时报》5月31日报道称，华为与非盟达成一项新的合作协议，将双方现有合作协议延长3年。路透社称，巴林计划在今年推出商用5G移动网络，将使用华为技术。此外，还有几个波斯湾国家也正在与华为开展技术合作。

“截至6月6日，华为已在全球30个国家获得了46份5G商用合同，这其中就包括一段时间以来美方‘苦口婆心’劝说的一些盟友和一些欧洲国家。”中国外交部发言人耿爽日前称。而照目前趋势，华为的合作伙伴名单上，很快还会有新成员加入。

事实上，不仅是对华为持欢迎态度，对于中国其他高科技企业，各国同样选择抛出“橄榄枝”，而非效仿美国举起“大棒”。

芬兰《赫尔辛基日报》近日报道称，芬兰国防军将购买约150架由中国大疆生产的商用小型无人机供地方部队使用。不久之前，美国国土安全部发出警告，称中国无人机可能会向中国发送相关信息。对此，芬兰国防军负责人表示，“它们的使用方式不会产生安全风险”。

盟友拒绝被绑上“战车”

“欧洲国家选择继续与华为、大疆等中国高科技企业合作是基于商业原则，因为这些企业在相关领域都具有世界领先的技术，产品价格合理，质量过硬。欧洲国家采购他们的产品是一个正常的商业选择。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称。

以华为为例，其在5G技术上的领先地位有目共睹，且已与多国运营商建立了良好的信任关系。在被公认为5G商用元年的2019年，包括欧洲在内的世界各国都摩拳擦掌，加快5G建设速度。性价比高、可靠性强的华为无疑是一个良好的合作伙伴。

分析普遍认为，弃用中国公司的设备可能导致欧洲国家需要用更长时间、更高成本完成5G部署。西班牙《国家报》算了一笔账：如果用其他公司的设备替换华为设备，电信运营商的成本将增加15%。

其他地区国家的想法大多与欧洲相似：不能轻易放弃摆在眼前的发展机会。美国全球发展中心访问学者久德·穆尔日前撰文称，特朗普政府限制华为获得美国零部件的举措把贸易战浪潮带到了非洲大陆。在他看来，非洲的战略利益与美国在华为问题上的立场背道而驰，非洲应该考虑自身实际，不必在华为问题上追随美国。

如今，随着时间推移，美国施压各国意图联手打击中国科技企业的真实目的日渐清晰，这让各国更加看清美国的私心，即便是盟友也不愿被绑上美国的“战车”。

英国《卫报》刊文直言，美国之所以想搞垮华为，是因为任由华为发展，最终可能影响美国一些科技巨头的行业地位。西班牙《国家报》认为，美国针对中国的真正目标猎物是技术竞赛，新的“技术铁幕”将使世界分化成两个相互排斥的技术体系，从而迫使欧洲、非洲等世界其他地区在这两个体系中选边站。

“美国一再指责华为留有‘后门’、有‘安全风险’，却至今没有拿出确凿证据。反之，华为早前便大方表示，欢迎各国及合作伙伴对华为的5G设备进行检测，各国也未发现问题。越来越多国家看清，美国实际是处于政治目的，以非正常竞争的手段，打压他国企业。这种行为违背了全球产业链合作共赢的基本精神，未来美国可能会用同样手段打压其他国家发展较好的企业，这是各国难以容忍的。”中国社科院美国研究所外交研究室主任袁征对本报记者分析称。

“美国优先”变“美国孤立”

欧美不一致的步调背后是跨大西洋两岸藏不住的分歧。

“虽然一些欧洲国家和美国一样，也认为中国经济快速发展、中国高科技企业的国际竞争力提高带来了挑战，但在如何看待和化解挑战方面，欧美存在分歧。”赵柯指出，在典型的冷战思维之下，美国将中美贸易争端上升到制度之争、意识形态之争甚至文明之争，采用政治手段解决，甚至不惜动用国家机器。欧洲国家则采用商业竞争的眼光，主张基于市场原则，以正常的经贸谈判的方式解决贸易争端，并在一个多边的、开放的自由贸易体系中与中国展开平等竞争。“目前，欧洲不能完全接纳美国将与中国在经济层面的纠纷发展为制度和意识形态领域的对抗，因此不会追随美国采取相同的处理方式。”赵柯说。

同时，各国深知，发展高科技产业，必须融入全球创新链，并与中美两国保持合作交流。美国试图编织技术“封锁网”，只会有百害而无一利。

“全球科技发展你中有我、我中有你。美国强力介入，打压华为，不仅破坏了全球科技合作链条和全球生产供应链，对全球科技乃至经济发展构成冲击，也让美国企业尤其是芯片制造商利益受损。”袁征说。

路透社援引知情人士消息称，高通公司、英特尔公司等多家与华为有合作关系的美国芯片供应商正劝说美国政府，要求其放宽对华为的销售禁令。博通公司预测，美中贸易关系紧张和这项禁令将令博通今年的销售额减少20亿美元，这令全球芯片制造商十分震惊。

美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼发文称，美国在全球技术市场上建造了一道类似柏林墙的障碍，试图把那些信任安装中国技术以支持他们的5G手机、计算机和互联网系统的国家与那些不信任中国技术的国家隔离开来。

然而，在全球化时代，早已深度交融的世界岂能被这么粗暴地隔离？

“美国作为全球霸主，动辄以关税战、制裁等方式‘极限施压’，迫使其他国家做出让步，试图将世界分隔开来，这与全球化时代形成的相互依赖、合作共赢的精神完全背离，也让其他国家担心自己是否会成为下一个打击对象。长此以往，美国与其盟友的分歧将不断扩大，‘美国优先’政策之下这种极端自私行为的最终结果将是美国被孤立。”袁征说。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)