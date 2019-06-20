中国眉山 古村对话世界

眉山风光

李荣伟摄

日前，由联合国教科文组织主办的“文化2030—城乡发展：历史村镇的未来”国际会议在四川眉山举行。本次会议旨在分析文化融入地方小村落振兴的政策和实施影响，提供交流联络的平台和建立文化领域合作关系。

“村镇是保护文化的重要载体，是留给子孙后代的重要遗产。”联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内在开幕式上表示，文化遗产保护、文化创意经济、文化传播产业等可以促进一个地方经济文化的发展，在经济发展、脱贫攻坚、社会治理等方面，文化也起着特别重要的作用。眉山能形成其独一无二的乡土文化与当地得天独厚的自然条件密不可分。

眉山，古称眉州，地处成都平原峨眉山阴，位于长江最大支流岷江之畔，拥有5000多年文明史。古人形容此地为“坤维上腴，岷峨奥区”，意为“天地间最肥沃的土地，岷江与峨眉间最神奇的地方”。

这里是大文豪苏东坡的故乡、中国的竹编艺术之乡，也是100多项非物质文化遗产的传承地。南宋大诗人陆游曾盛赞眉山“孕奇蓄秀当此地，郁然千载诗书城”。

眉山的人文历史十分悠久，东坡文化、长寿文化等使眉山孕育了洪雅县复兴村、红星村，丹棱县幸福古村、青神县汉阳古镇等一批保持着传统人文风貌和优越自然环境的村镇。截至目前，眉山市共有5个村落进入国家级传统村落名录，14个村落进入省级名录。

多年来，当地政府和人民围绕乡村振兴付出了很多努力，在保持传统村镇特色的同时，还提高了当地人民的生活水平。

“昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家”。历史村镇是人类文明传承发展的精华，是繁荣发展民族文化的根基。2018年，世界上55%的人口住在城市之中，城市化的发展对城市及农村居民的生活方式产生了重大影响。中国的农村人口数量庞大，围绕乡村振兴战略，无论是国家还是地方都积累了大量经验，眉山尤为显著。

2018年入选“中国四川最美古村落”的幸福古村，便是眉山传统村镇保护与发展的一个典范。幸福古村是中国首部爱情题材电影《被爱情遗忘的角落》的外景拍摄地，因为在保持原有风貌的基础上进行合理开发，目前已成为四川炙手可热的旅游目的地。

除了保护性开发，传统手艺的传承发展也是眉山让历史村镇焕发活力的关键。青神竹编不仅是眉山的传统手艺之一，也成为了中国国家地理标志产品。

传统村落洪雅县柳江古镇有800多年历史，这里有牛儿灯、龙灯狮灯等文化遗产，人们一直沿袭着古老吊脚楼的建筑方式。这里不仅完整保留了原生态，还形成了传统与现代共存的独特人文风貌。

近年来，眉山深入推进美丽眉山·宜居乡村建设工作，目前，眉山已形成了村镇保护与城乡发展统筹协调、文化传承与乡村振兴相融并进的良好局面。

保护历史村镇，弘扬传统文化，带动地方经济发展，已成为城镇化进程中的重大课题。相信在世界各国的共同努力下，中国的传统乡村也能够更加积极地对话世界，走向更美好的未来。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)