听世园建筑讲故事（永宁阁随笔）

对很多人来说，走到一个新的地方，首先进入视野的往往是当地的建筑。如果说物品能够承载古今，那么，建筑必然是其中不可或缺的一种。有人评价，建筑是凝固的音乐，活着的历史。

最近一段时间，在北京世园会的首开集团展园内，每天都有“让古建筑活起来”的主题活动，让游客探寻古建筑的秘密，学习榫卯斗拱，体验绘制彩画，了解古建筑的更多知识。

北京世园会500多公顷的土地上，每一处建筑都在讲述着独特的故事。

作为北京世园会的制高点，永宁阁是很多游客来园区必到之地。永宁阁由挖湖堆山而来，妫汭湖底的土石是其脚下的根基。永宁阁的建筑也是十分有讲究的，它采用的是辽金时期的建筑风格。这不仅是因为北京最早于辽金建都，还因为辽金所处的时代正好是中国建筑史的辉煌时期。永宁阁矗立在天田山之上，向世人展现着北国的豪放之情。

中国馆的设计同样令人啧啧称奇。站在高处俯瞰中国馆，它就如一柄温润的如意，舒展于世园会的青山绿水之间，给人留下了无穷的想象力。

在先人的记载中，“如鸟斯革，如翚斯飞”说的是中国古建筑屋顶微微翘起，像鸟儿张开翅膀一样轻盈。中国馆的设计也正是从中得到启发，屋顶借鉴传统斗拱榫卯工法，叠瓦为顶、排梁为架，用当代工艺再现飞檐翘起的古典建筑灵动神韵。

中国馆这座建筑不仅有古建筑的智慧之美，也有当代文明的绿色之美。屋顶可发电，雨水能收集，利用空气循环降低夏季空调能耗……这一处处巧妙的设计让中国馆的到访者叹为观止。

建筑不仅能够将历史的文脉传承下来，让古典与现代于一室之内展开对话，还能够连接中外，在不同的文化间架起一座沟通的桥梁。

在世园会的世界园艺展示区内，不同的国家和国际组织都有不同的建筑风格，日本展园的建筑设计精细而严谨，德国展园的建筑材料可降解，这些建筑都是不同文化的缩影。

建筑是有情感的，也是有温度的。每一座建筑，都在讲述着未完待续的故事。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)