推动中朝关系在新时代破浪前进（望海楼）

今年是中朝建交70周年。在这个历史性时刻，应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩同志邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。行前，习近平在朝鲜《劳动新闻》等主要媒体发表的署名文章中表示，对这次国事访问，怀着“传承友谊、续写新篇”的美好愿望。

中朝传统友谊“历久弥坚金不换”。长期以来，在中朝两党坚强领导下，不论是在共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的斗争中，还是在开展社会主义革命和建设事业中，两国人民都彼此信赖，相互支持，相互帮助，结下了深厚友情。五星红旗上也有朝鲜同志的热血。中朝同志始终不分彼此，在朝鲜人民的独立与解放过程中，抛头颅、洒热血，建立了不朽的功勋。在朝鲜建国后的祖国解放战争中，中国人民不顾积弱百年，新中国成立仅仅一年的困难境遇，派出中国人民志愿军跨过鸭绿江“抗美援朝、保家卫国”，以数十万人的伤病与牺牲，维护了中国和朝鲜的社会主义制度，获得了国际社会的尊重。而在之后的社会主义建设进程中，中朝两国相互扶持、相互帮助，共同经历了国际社会变迁中的风风雨雨。中朝几代领导人一直保持着密切交往，就传承中朝传统友谊、造福两国人民深入沟通、真诚合作，书写了国际关系史上的佳话。

亲望亲好，邻望邻好。中朝在地缘上是无法选择彼此的邻居与友邦，中朝两国地理上接近、文化上相似、心理上相通，休戚相关，形成了天然的命运共同体。作为好同志、好邻居，中国高兴地看到，在金正恩委员长正确决策和有关各方共同努力下，半岛和平对话的大势已经形成，政治解决半岛问题面临着难得历史机遇，得到国际社会普遍认同和期待。无论国际风云如何变幻，中国党和政府巩固发展中朝友好合作关系的坚定立场都没有变也不会变，中方将坚定支持金正恩委员长带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，推动朝鲜社会主义建设取得新的更大成就。中方愿意和朝鲜同志携手努力，共谋实现地区长治久安的大计。

谱写中朝传统友谊新篇章。在习近平总书记和金正恩委员长共同引领和推动下，走过70年辉煌历程的中朝关系已经站在新的历史起点上，焕发出新的生机活力。中朝战略沟通正在走向常态化、机制化。在人文交流上，中朝两国一直保持稳定态势，业已商定的合作项目逐步落实，两国民间友好往来日渐扩展，教育、文化、体育、旅游、青年、地方、民生等各领域交流合作不断扩大。2018年3月以来不到一年的时间内，习近平总书记同金正恩委员长四次见面，双方就中朝关系、半岛形势等深入交换意见，达成一系列重要共识，中朝关系掀开新篇章。中朝友好薪火相传、生生不息，加强战略沟通和交流互鉴，为中朝传统友谊赋予新内涵；加强友好交往和务实合作，为中朝关系发展注入新动力；加强沟通对话和协调合作，为地区和平稳定开创新局面。

70年风雨同舟，70年砥砺前行。中朝两国和两国人民都是从苦难中走过来，无论国际风云如何变幻，我们两党两国和两国人民都会把中朝传统友谊传承好、发扬好。正如习近平指出的：“我们愿同朝鲜同志一道，继承传统，面向未来，推动中朝关系在新时代破浪前进。”我们有信心、有能力继承前辈光荣传统，按照时代发展要求和两国人民共同愿望，续写中朝友谊新篇章，推动两国关系在新时代得到新发展，更好造福两国人民，促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣。

（作者为复旦大学朝鲜韩国研究中心主任）

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