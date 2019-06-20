美国纽约州参议院通过设立“中国日”的决议

新华社纽约6月18日电（记者王文 张一弛）美国纽约州参议院18日通过决议，将今年的10月1日定为“中国日”，纪念华裔在该州发展进程中做出的贡献，巩固纽约州与中国的友谊。

这个决议还将今年10月的第一个星期设立为“华裔传统周”。

纽约州参议员戴维·卡卢奇说，华裔美国人是美中关系的参与者、建设者和受益者，是美中之间的天然桥梁。希望他们同各族裔一道，为纽约州经济社会发展和多元文化继续做出贡献。

中国驻纽约总领事黄屏应邀见证了决议的通过。黄屏说，今年是中华人民共和国成立70周年和中美建交40周年，在这个特殊时刻通过有关决议具有重要意义。

(责编：白宇、岳弘彬)