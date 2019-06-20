全球仍有数十亿人缺乏安全饮用水

据新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：联合国儿童基金会和世界卫生组织18日联合发布报告说，截至2017年，全球仍有数十亿人无法获得安全的饮用水和基本卫生服务。
这份报告名为《2000—2017年饮用水、环境卫生和个人卫生进展：特别关注不平等状况》。它指出，2000年至2017年间，虽然全球在实现普遍获得基本用水、环境卫生、个人卫生等方面取得了重大进展，但在提供的服务质量方面还存在巨大缺口。截至2017年，全球仍有22亿人无法获得安全饮用水，42亿人缺少基本卫生管理服务，30亿人不具备基本的洗手条件。
报告显示，2000年至2017年期间，全世界有18亿人获得基本的饮用水服务，但仍有约7.85亿人缺乏这一服务，其中1.44亿人仍在饮用未处理过的地表水，这在农村地区尤为突出。
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