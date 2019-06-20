6月18日，中国中车唐山公司意大利现代轨道交通技术联合研发中心在意大利工业名城——“世界设计之都”都灵正式挂牌。研发中心不仅将成为中国中车科技创新海外研发的公共服务平台，也将作为全球技术合作平台，为意大利乃至其他欧洲国家提供技术服务，推进和加强中意两国在交通领域的技术合作与创新。

“中国是世界上最重要的制造业国家之一。将高科技融入交通业可以带动其他产业的发展，同时促进‘一带一路’建设，进一步加强意中两国经贸关系。中心的成立将为都灵以及意大利的科技研发和经济发展带来新的机遇。”都灵工业协会主席达里奥·加利那表示。

意大利是欧盟第二大制造业强国，也是重要的“一带一路”沿线国家。今年3月，中意签署“一带一路”倡议谅解备忘录，双方将进一步推动交通领域合作。“近年来，中国企业给意大利带来了最尖端的技术，他们研发和制造的交通工具在都灵随处可见，已经融入了市民的生活，为意大利老百姓提供了更好、更优质的服务，也给我们带来了就业机会和前景广阔的项目。未来，期待中企更多参与都灵城轨建设，帮助我们继续实现可持续发展的交通方式。”都灵市交通局局长玛丽亚·皮耶特拉说。

此次，中车依托控股子公司意大利蓝色工程公司联合双方技术团队资源组建研发中心。中车股份副总裁王军认为，研发中心将为各方深化交流合作提供更好的平台，为意大利的发展注入新的动力，提供更好的工作机会、更多的发展机遇。

“中车是全球机车制造的领先企业，中国企业不仅给我们的公司带来了资金和技术，还带动了都灵和意大利整个行业产业链的发展。双方有着无限美好的未来和前景。”蓝色工程公司总经理伊迪表示。

近年来，中意持续加强创新政策对话，双方在联合实验室、大型研究设施方面开展互利合作，不断加强两国科研人员、高端人才及初创企业间的交流合作。

对此，意大利都灵理工大学校长奎多·萨拉科称，近年来，中国科技技术飞快发展，在众多科技领域位居世界前列。不仅如此，中国的发展成果还给意大利等世界各国带来了发展红利。

都灵市市长琪亚拉·阿彭迪诺表示，“目前，全球正在发生深刻的变革，数字化的到来让挑战和机遇共存。只有打造优质的合作项目，才能在国际市场上具备竞争力。长期以来，中国和意大利企业的合作就是典范。以都灵为例，中国企业的参与给当地带来了丰硕的机遇和成果。两国企业的合作是意中关系发展的重要环节，将推动意中关系更加密切。”

中国驻米兰总领事宋雪峰表示，“铁路是互联互通的重要基础之一。意大利是铁路制造强国，中国的轨道交通快速发展，中意在这一领域的发展前景光明。双方加强研发领域的投入，必将促进研发和相关领域合作发展。”

皮埃蒙特大区主席阿尔贝托·西里奥认为，“在‘一带一路’倡议下，更多意大利企业将有所作为。中国的发展给我们提供了重大机遇。我们希望意中企业的合作，能帮助意大利本地企业走向更加国际化的道路。对此，我们将给予大力支持”。

（本报都灵6月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)