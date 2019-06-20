“中国民俗文化东盟行”在雅加达举行

据新华社雅加达6月18日电 （记者梁辉）“中国民俗文化东盟行”活动17日至18日在印度尼西亚首都雅加达举行，近30名中国民俗文化专家与艺术家带来了插花、香学、茶艺等中国民俗文化表演，得到了东盟各界人士的赞誉。
出席活动的东盟秘书长林玉辉称赞“中国民俗文化东盟行”是东盟—中国文化交流合作的成果之一，将增进双方理解，并对青年人产生积极影响。林玉辉说，文化交流始终是东盟—中国合作的重要支柱之一，东盟—中国民俗文化交流可以丰富地区文化表达的多样性，推动地区包容、理解与文化互鉴。
访问期间，中国民俗文化代表团访问了东盟秘书处、印尼伦敦公共关系学院等机构。不少参加活动的东盟国家人士表示，对中国博大精深的民俗文化有了更直观和深入的了解，期待中国民俗文化更多地走进东盟国家与普通民众接触。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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