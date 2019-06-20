“中国民俗文化东盟行”在雅加达举行

据新华社雅加达6月18日电 （记者梁辉）“中国民俗文化东盟行”活动17日至18日在印度尼西亚首都雅加达举行，近30名中国民俗文化专家与艺术家带来了插花、香学、茶艺等中国民俗文化表演，得到了东盟各界人士的赞誉。

出席活动的东盟秘书长林玉辉称赞“中国民俗文化东盟行”是东盟—中国文化交流合作的成果之一，将增进双方理解，并对青年人产生积极影响。林玉辉说，文化交流始终是东盟—中国合作的重要支柱之一，东盟—中国民俗文化交流可以丰富地区文化表达的多样性，推动地区包容、理解与文化互鉴。

访问期间，中国民俗文化代表团访问了东盟秘书处、印尼伦敦公共关系学院等机构。不少参加活动的东盟国家人士表示，对中国博大精深的民俗文化有了更直观和深入的了解，期待中国民俗文化更多地走进东盟国家与普通民众接触。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 17 版）

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