一带一路倡议加快发展中国家减贫

据新华社华盛顿6月18日电 （记者高攀、邓仙来）世界银行集团18日发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。
这项名为《“一带一路”经济学：交通走廊的机遇与风险》的研究报告指出，配套政策改革对各国能否从“一带一路”中获益至关重要。报告说，如果贸易便利度改善，贸易限制减少，共建“一带一路”经济体的实际收入可能达到原来的二至四倍；此外，加强劳动力流动、调整相关政策可确保收益得到更公平的分享。
报告说，辅以深层政策改革以提高透明度，改善债务可持续性，减少环境、社会和腐败风险，“一带一路”倡议可加快数十个发展中国家的经济发展。
世行副行长杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢表示，“一带一路”目标的实现需要参与国进行改革。“在债务等领域加强数据公开、提高透明度，实行公开透明的政府采购，在社会与环境领域坚持最高标准，这些都会有帮助。”
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