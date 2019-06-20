中国人权研究会代表团访问德国、爱尔兰

新华社都柏林6月18日电 6月12日至18日，中国人权研究会会长向巴平措率中国人权研究会代表团访问德国、爱尔兰，与两国议会和外交部官员、智库和高校领导人及专家学者等进行了广泛交流。

向巴平措表示，新中国成立70年来，中国共产党始终坚持为人民谋幸福，经过不懈探索和努力，走出了一条中国特色人权发展道路。特别是改革开放以来，中国建成了世界最大规模的教育体系、社保体系、基层民主选举体系，人民的权利与尊严得到了充分实现。中国的发展成就离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国愿与德国、爱尔兰以及其他国家一道，积极应对世界面临的不确定性，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，构建人类命运共同体。

德国汉斯—赛德尔基金会咨询项目官员刘小熊说，中国减贫成就令世人瞩目。爱尔兰国际与欧洲事务研究所外交政策组主管墨菲说，中国在人类发展指数方面取得的成就在人类历史上绝无仅有。爱尔兰众议院议长肖恩·奥法乔尔祝贺中国在经济飞速发展的同时使数亿人脱离贫困。爱尔兰参议院议长丹尼斯·奥多诺万说，中国在人权法治保障方面取得的进步令人鼓舞。

德国外交部亚太司司长莱佩尔表示，非常认同“人权没有最好，只有更好”的观点，各国需要在人权问题上加强沟通，互学互鉴。爱尔兰外交部亚太司司长马韦指出，曾经遭受压迫的爱尔兰理解被外界指手画脚的感受，国与国应该通过平等对话达成共识。

德国、爱尔兰两国智库、人权教育专家等呼吁在人权领域积极开展建设性的国际交流、沟通与合作。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 03 版）

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