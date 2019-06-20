推动中朝关系在新时代破浪前进

在对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问前夕，中共中央总书记、国家主席习近平在朝鲜主要媒体发表题为《传承中朝友谊，续写时代新篇章》的署名文章。接受本报记者采访的专家学者认为，习近平总书记不仅回顾了中朝传统友谊，也为新时代两国关系再谱新篇指明了方向，为推进半岛问题政治解决进程以及东北亚和平稳定注入了强大信心和正能量。

这是1970年以来朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》首次在头版刊登外国领导人的署名文章

6月19日，朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》、朝鲜内阁机关报《民主朝鲜》等主要媒体均在头版刊登了习近平总书记的署名文章。本报记者从《劳动新闻》了解到，这是自1970年以来，《劳动新闻》首次在头版刊登外国领导人的署名文章。劳动新闻社表示，选择在头版刊登习近平总书记的署名文章，显示了朝方对习近平总书记此访的高度重视，也体现了朝中传统友谊的重要性。

6月19日，朝中社、朝鲜中央电视台等媒体引用《劳动新闻》的报道，对习近平总书记的署名文章内容进行了报道。朝鲜普通民众也十分关注习近平总书记发表的署名文章。平壤市内各处的阅报栏前，朝鲜民众纷纷驻足观看，了解习近平总书记署名文章的内容。

“习近平总书记此次对朝鲜的国事访问，是中国党和国家最高领导人14年以来首次访问朝鲜，是党的十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜，同时也是金正恩就任朝鲜最高领导人以来中国最高领导人首次访问朝鲜。多个‘首次’汇合，注定此访必将成为中朝关系发展史上新的里程碑。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生在接受本报记者采访时说。

“在两国建交70周年之际，习近平总书记此访赋予中朝传统友谊新内涵，必将推动两国友好关系迈上新台阶”

在署名文章中，习近平总书记指出，两党两国老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，携手缔造了中朝传统友谊，为我们留下了共同的宝贵财富。中国国际问题研究院研究员、上海大学朝鲜半岛研究中心主任虞少华对此深有感触。她说，中朝两国山水相连，不仅在地缘上有着天然的联系，更有着共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的历史，如今都在开展社会主义革命和建设事业。“正像习近平总书记一直强调的，把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好，是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。”

虞少华认为，在过去不到一年的时间里，习近平总书记同金正恩委员长4次会晤，创下中朝建交以来两国领导人前所未有的交往纪录，必将载入中朝关系史册。习近平总书记此访对中朝关系发展具有承上启下、继往开来的重要意义。“在两国建交70周年之际，习近平总书记此访赋予中朝传统友谊新内涵，必将推动两国友好关系迈上新台阶。”

中国国际问题研究院亚太研究所研究员杨希雨表示，中朝同为社会主义国家，高层交往在两国关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。去年3月，金正恩委员长首次访问中国。去年4月，朝鲜劳动党七届三中全会提出新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，推动朝鲜社会主义建设进入新的历史时期。去年5月，受金正恩委员长指派，由朝鲜所有道、市委员长组成的友好参观团访华，学习中国经济建设和改革开放经验。中方支持朝鲜发展经济、改善民生，支持金正恩委员长带领朝鲜党和人民走符合自身国情的发展道路，愿同朝方深化治党治国经验交流，推动两国社会主义建设事业取得新的更大发展。此外，中朝体育、文艺代表团频繁互访，朝鲜首个汉语水平考试中心在平壤揭牌等，将两国传统友好的纽带拉得更紧，让两国人民的友好感情越来越亲。

复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永表示，亲望亲好，邻望邻好。中国特色社会主义进入新时代，朝鲜社会主义建设也进入新阶段，走过70年辉煌历程的中朝关系已经站在新的历史起点上。落实好业已商定的合作项目，拓展两国民间友好往来，扩大教育、文化、体育、旅游、青年、地方、民生等各领域交流合作，既服务两国发展事业，增进两国人民福祉，也体现出时代变化和地区形势要求，为地区和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

“习近平总书记此访有助于加强沟通对话和协调合作，为地区和平稳定开创新局面”

习近平总书记指出，中方支持朝方坚持政治解决半岛问题的正确方向，支持通过对话解决朝方的合理关切，愿同朝方及有关方加强沟通和协调，共同推动半岛问题的对话协商取得进展，为地区和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

杨希雨告诉记者，中朝双方均鼓励各方珍惜来之不易的半岛对话缓和势头，中方一直倡议各方在充分照顾彼此关切的基础上通过一揽子、分阶段、同步走的思路，通过对话协商和平解决半岛问题。

虞少华表示，中国在半岛问题上始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，谋求实现地区长治久安。如今，半岛和平对话的大势已经形成，政治解决半岛问题面临难得的历史机遇。“中国一直与相关方保持密切沟通，半岛形势的积极变化充分显示了中方的积极作用和特殊影响。习近平总书记此访有助于加强沟通对话和协调合作，为地区和平稳定开创新局面。”

中朝友好薪火相传，中朝关系继往开来。人们期待，在两党两国最高领导人的亲自关心和正确指引下，必将推动中朝关系在新时代破浪前进。

（本报平壤、北京6月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 03 版）

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