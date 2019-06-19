中国驻法国大使馆教育处向法国巴约市阿兰·沙尔捷高中赠书

人民网巴约6月11日电（记者葛文博）11日，中国驻法国大使馆教育处公使衔参赞杨进等一行15人前往位于法国西北部诺曼底地区巴约市的阿兰·沙尔捷高中，向那里学习中文的学生们赠送了150余册中文图书，包括对外汉语教学材料和阅读用书、拼音绘本、中国当代小说、《兰亭序》书法字帖以及《红楼梦》、《水浒传》、《西游记》等中国名著。

阿兰·沙尔捷高中校长让-弗朗索瓦·莱沙赫对中国驻法使馆的赠书表示衷心感谢。他说，这些图书将有助于提高学校中文教学水平，给学习中文和对中国文化感兴趣的学生们提供多样的阅读资源。一百多年前，学校有幸接待了邓小平先生等中国旅法青年，当年刚满16岁的邓小平来到巴约寄宿学习，这段历史是中法之间珍贵友谊的印证。如今阿兰·沙尔捷高中中文班的孩子们也正是16岁左右的年纪，希望他们学好中文，了解中国文化，加入到致力于中法友好的行列。

杨进公参表示，赠书能为同学们创造更好的语言学习条件，希望同学们努力学习中文、多读有关中国的图书，进一步体会中国语言文字之优美，感受中国历史文化之悠久，做中法友好的小使者。

杨进一行随后参观校园，进一步了解了邓小平同志等革命前辈在此进行勤工俭学的奋斗历史，同校方就继续深化合作进行了探讨。

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