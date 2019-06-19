第六届中俄博览会签约额超1700亿元

新华社哈尔滨6月19日电（董宝森、刘赫垚）第六届中俄博览会19日在哈尔滨闭幕。据初步统计，本届博览会共达成各类意向、协议380余项，总金额1700多亿元。

据了解，本届博览会吸引来自亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲共6大洲74个国家和地区的客商参展参会，参展企业1764家，注册中外客商2.3万人，进馆观众23.4万人次。

成立于2017年的德国黑龙江商会，首次受邀参加中俄博览会。德国黑龙江商会会长崔励介绍，通过参加此次博览会，可以更好地将黑龙江的优势介绍到德国乃至欧洲，中德双方企业、市场也互相增进了解。

中俄地方合作取得积极成效。本届博览会围绕中俄地方合作交流举办多项洽谈对接活动，围绕粤港澳大湾区建设、东北振兴和俄罗斯远东地区发展等开展交流合作。在中俄双子城黑河与俄罗斯布拉戈维申斯克推介会上，双方就绿色农业、矿产开发、旅游康养等方面达成合作意向。

中俄博览会是目前中俄两国间级别最高、规模最大的博览会。黑龙江省贸促会会长王英春说，中俄博览会为两国战略性大项目对接蓄积动力，为中俄地方合作交流提供支撑，已经成为推动中俄经贸合作的重要标志。

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