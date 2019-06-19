第六届中俄博览会签约额超1700亿元

新华社哈尔滨6月19日电（董宝森、刘赫垚）第六届中俄博览会19日在哈尔滨闭幕。据初步统计，本届博览会共达成各类意向、协议380余项，总金额1700多亿元。
据了解，本届博览会吸引来自亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲共6大洲74个国家和地区的客商参展参会，参展企业1764家，注册中外客商2.3万人，进馆观众23.4万人次。
成立于2017年的德国黑龙江商会，首次受邀参加中俄博览会。德国黑龙江商会会长崔励介绍，通过参加此次博览会，可以更好地将黑龙江的优势介绍到德国乃至欧洲，中德双方企业、市场也互相增进了解。
中俄地方合作取得积极成效。本届博览会围绕中俄地方合作交流举办多项洽谈对接活动，围绕粤港澳大湾区建设、东北振兴和俄罗斯远东地区发展等开展交流合作。在中俄双子城黑河与俄罗斯布拉戈维申斯克推介会上，双方就绿色农业、矿产开发、旅游康养等方面达成合作意向。
中俄博览会是目前中俄两国间级别最高、规模最大的博览会。黑龙江省贸促会会长王英春说，中俄博览会为两国战略性大项目对接蓄积动力，为中俄地方合作交流提供支撑，已经成为推动中俄经贸合作的重要标志。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】