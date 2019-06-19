助力“一带一路” 中国—马尔代夫纪念封在京揭幕

新华社北京6月19日电（记者史竞男）为拓宽民间对外交往渠道，助力“一带一路”建设，由中国和马尔代夫两国艺术家创作的中国—马尔代夫纪念封19日在京揭幕。

该纪念封由中国集邮总公司特别制作，将于近期发行50000枚，选用了中国艺术家常隆和马尔代夫艺术家阿夫扎尔·沙菲乌共同完成的画作。作品由蜿蜒飘逸的红色丝带和蔚蓝色的海水构成，象征着中国和马尔代夫以及“丝绸之路”和“海上丝绸之路”。

这是中国和平发展基金会发起的大型中外文化交流活动“‘封’行万里 不忘初心”的首个成果。中国和平发展基金会秘书长徐建国介绍，2019年是中华人民共和国成立70周年，也是中国和诸多友好国家密集建交的重要纪念年份。活动将邀请具有代表性的外国艺术家与中国知名艺术家共同参与，设计并发行一系列献礼建国70周年的文化交流纪念封，展现两国风土人情和文化特色，以此增进中国与相关国家的互相了解与友谊。

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