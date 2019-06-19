助力“一带一路” 中国—马尔代夫纪念封在京揭幕

新华社北京6月19日电（记者史竞男）为拓宽民间对外交往渠道，助力“一带一路”建设，由中国和马尔代夫两国艺术家创作的中国—马尔代夫纪念封19日在京揭幕。
该纪念封由中国集邮总公司特别制作，将于近期发行50000枚，选用了中国艺术家常隆和马尔代夫艺术家阿夫扎尔·沙菲乌共同完成的画作。作品由蜿蜒飘逸的红色丝带和蔚蓝色的海水构成，象征着中国和马尔代夫以及“丝绸之路”和“海上丝绸之路”。
这是中国和平发展基金会发起的大型中外文化交流活动“‘封’行万里 不忘初心”的首个成果。中国和平发展基金会秘书长徐建国介绍，2019年是中华人民共和国成立70周年，也是中国和诸多友好国家密集建交的重要纪念年份。活动将邀请具有代表性的外国艺术家与中国知名艺术家共同参与，设计并发行一系列献礼建国70周年的文化交流纪念封，展现两国风土人情和文化特色，以此增进中国与相关国家的互相了解与友谊。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】