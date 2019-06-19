外交部:愿同各方推动高质量共建"一带一路"合作

人民网北京6月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：请问习近平主席访问朝鲜是今天还是明天启程？

答：中联部发布的消息很明确。习近平主席将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

问：关于习近平主席访问朝鲜，能否透露启程时间？是明天上午还是下午？习主席抵达朝鲜之后的具体安排是什么？

答：中方已经发布了消息。关于访问的具体情况，我们会像过去一样，及时充分地向大家提供。

问：习近平主席昨天同特朗普总统通话时，提到双方将在二十国集团领导人大阪峰会期间会晤。请问两位元首会晤将谈及的议题是否确定了？之前，特朗普总统曾表示将在会晤时谈及香港问题，你能否证实？特朗普总统此前接受《时代》周刊采访时曾表示，发生在香港的游行对香港和北京来说影响都很大。中方对此有何评论？

答：第一，关于习近平主席同特朗普总统通话，中美双方都已经发布了消息。大家可以看到，特朗普总统表示期待同习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤，就双边关系和共同关心的问题进行深入沟通。习主席也表示，愿意同特朗普总统在大阪峰会期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。至于两国领导人具体谈什么，想必你也知道，领导人见面都会按照各自的意愿，需要谈什么就谈什么，因此我也不能预断。

至于你提到特朗普总统是否会谈到香港特别行政区近期发生的事情，我可以重申，在中外交往过程中，如果外方真心善意想了解发生在中国的情况以及中国中央政府或地方政府的政策，我们对通过沟通增进了解从来都是持开放态度的。但是如果任何人或者势力抱着先入为主的偏见，甚至怀着不可告人的政治目的试图干涉中国内政，我们的态度也非常明确，那就是坚决反对。你刚才所说的特朗普总统的表态我没听说过，但我想大家都知道，特朗普总统明确说过，关于发生在中国香港的事情，他相信中国中央政府和香港特区政府能够处理好自己的事情。

问：据报道，美国贸易代表莱特希泽昨天在参院听证会上谈到中美经贸分歧时称，与中方的对话行不通。你对此如何评论？

答：相信大家已经注意到，昨天，习近平主席和特朗普总统通了电话。特朗普总统在通话中表示，美方重视美中经贸合作，希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前两国经贸分歧的办法。相信全世界都希望看到美中达成协议。习主席也表示同意两国经贸团队保持沟通。

我们多次说过，中美达成一个互利双赢的协议，不仅符合中美两国和两国人民的利益，也是全世界的期盼。你刚才援引的是美国贸易代表莱特希泽大使的表态。不知大家是否注意到，昨天美国白宫国家经济委员会主任库德洛接受媒体采访时也表示，两国元首通话后美国市场的反应表明，谈比不谈好。

我们多次强调，中美在经贸领域的分歧是可以通过对话和磋商来找到解决办法，只要这种对话和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。在磋商过程中，正如习近平主席在昨天通话中所指出的，最重要的是要总体均衡照顾彼此合理关切，找到双方都能接受的解决方案。我今天愿再次重申，违背这一原则，是没有出路的。

问：昨天俄罗斯和中国方面搁置了美国关于停止对朝鲜输送石油产品的请求，表示需要更多时间来研究这一问题。请问中方为何会搁置美方请求？哪些方面还需要进一步研究？

答：首先，关于安理会有关工作情况，安理会及其附属机构的成员一定会按照有关议事规则和规定行事。

关于你提到的向朝鲜运输精炼石油产品问题，应根据安理会决议及制裁委员会有关规定，基于确凿可信的事实证据，由制裁委经过充分讨论研究决定。当前形势下，有关各方应多做有利于缓和形势、推进各方信任、推动半岛问题政治解决进程的事情。

问：第一，关于中美元首通话，中方发布的消息中提到习近平主席将就中美关系的根本性问题同特朗普总统交换意见。请问什么是“根本性问题”？第二，有报道称中国外交部罗照辉副部长可能会担任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。你能否证实？

答：关于第一个问题，两国领导人会面会就中美关系的根本性问题交换意见。具体会谈什么，我在这里无法预断。

关于第二个问题，中国在朝鲜半岛事务上确实有着自身重要作用和影响。这一职务肯定会选胜任的人士担任，有消息我们会及时发布。

问：昨天，世界银行发布题为《“一带一路”经济学：交通走廊的机遇与风险》的报告，报告称“一带一路”倡议可加快数十个发展中国家的经济发展与减贫，倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困。报告并积极评价“一带一路”对全球贸易和投资增长的意义。但报告也提到，“一带一路”倡议应该进行政策改革以提高透明度，改善债务的可持续性，减少环境、社会和腐败风险。中方对此有何评论？

答：我们也注意到了世行刚刚发布的这份报告。的确，“一带一路”倡议提出6年多来，成绩斐然，硕果累累，已成为当今世界广泛参与的国际合作平台和普受欢迎的国际公共产品。“一带一路”倡议的愿景目标与合作领域同许多发展中国家的发展战略高度契合，为这些国家的经济发展和民生改善作出了积极贡献。共建“一带一路”合作有效地打通了沿线很多地区基础设施建设发展的瓶颈，促进了互联互通，也为全球贸易便利化和经济增长作出了重要贡献。我们认为世行报告对此作出的评价是客观的。

当然，正如你刚才所说，世行的报告也就风险管控问题对“一带一路”倡议提出了一些意见和建议，相信中方有关部门会进行认真研究。我想强调的是，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，各方围绕中方提出的高质量建设“一带一路”理念形成共识。我们愿与共建“一带一路”的合作伙伴共同努力，在合作中继续秉持共商共建共享和开放包容透明的原则，践行开放、绿色、廉洁的理念，努力实现高标准、惠民生、可持续的目标，共同推进论坛成果落实，积极构建全球互联互通伙伴关系，推动高质量共建“一带一路”国际合作不断取得新成果。从这个意义上讲，这与世行报告中的有关观点和建议是一致的。

问：在同习近平主席通话后，特朗普总统在推特上表示，关于中美经贸问题，中美双方代表团会先就此展开对话。请问双方代表团将于何时何地展开有关对话？

答：我不知道美方如何运作。至于中方，因为中美经贸磋商的主管部门是商务部，所以建议你向他们了解。

从中美两国元首昨天通话可以看出，双方最高层已经同意两国经贸团队开始接触。

问：据报道，尽管面临美国制裁的可能，中国仍在从伊朗进口石油。有报道称，五月至六月间，载有伊朗石油的超大油轮曾驶向中国。你对此有何评论？

答：我们在这里已多次说过，中国和伊朗保持着正常的双边关系和经贸往来。我们认为这样正常的合作不应受到干扰。

问：中方是否已就中美经贸磋商团队沟通的相关筹备工作同美方接触？中方对两国领导人在G20大阪峰会期间会晤的结果持乐观态度吗？

答：第一个问题，建议你向商务部去了解。

第二个问题，如果你问的是中方是否对中美经贸磋商前景持乐观态度，我无法预断。我想重申，中美建交40年的历程一再证明，两国之间的经贸分歧是可以通过对话协商来解决的。但是，对话协商必须建立在相互尊重、平等互利的基础之上。如果双方都能够本着这一态度相向而行，结果肯定是好的。

问：美国总统特朗普已正式宣布参加2020年总统竞选。中方对此有何评论？这对中美经贸磋商有什么影响？

答：我们注意到特朗普总统宣布参选的报道。这是美国的内政，我们不作评论。

关于特朗普总统参选对中美经贸关系有何影响，只要中美双方本着相互尊重、平等互利的原则相向而行，就能够推动中美经贸关系不断发展，取得符合两国人民和世界人民利益的好结果。

***********************

大家可能注意到，我今天没有打领带。这是因为今天蓝厅的空调冷气不像平时那么足，我们作了特意安排，调高了温度。同时，我们在这里也为大家准备了一些有关节能减排公益宣传的小电扇和宣传手册，欢迎记者朋友领取。所有这些安排，与外交部作为中央国家机关积极参与“全国节能宣传周”有关。

本周是中国的“全国节能宣传周”，主题是“绿色发展，节能先行”。今天恰好是全国低碳日，主题是“低碳行动，保卫蓝天”。提高全社会节能意识和节能能力，推动普及绿色生产生活方式，动员全社会广泛参与低碳行动，培育引领低碳新风尚，这是我们实现绿色低碳发展、推进生态文明建设和建设美丽中国的重要内容。

外交部一直积极倡导和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，长期以来，我们也有一个优良传统，那就是崇尚“勤俭办外交”，并且我们一直结合实际践行低碳办公、推进节能减排。建设绿色家园是各国人民的共同理想，我们愿与大家一道，积极践行节能减排，在日常工作和生活中，从我做起，从身边小事做起，共同呵护我们的地球家园，为推动世界的可持续发展做出自己的努力。

(责编：崔越、杨牧)