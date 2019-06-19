巴西和统会与四川省代表团座谈会在里约举行

人民网里约热内卢6月18日电（记者 朱东君）6月18日，巴西中国和平统一促进会与四川省代表团座谈会在巴西里约举行，与会嘉宾就侨务工作交流看法。

中国驻里约总领馆领侨处处长魏兴文出席座谈会。他表示，里约侨团爱国爱乡，团结协作，拥护祖国统一，支持总领馆工作，里约的侨务工作在治安和文化交流等方面都取得了开创性进展。他希望各侨团加强与国内的联系，关心祖国的发展和需要。

四川省代表团此行将参与举办“中华川菜·世界品味”走进巴西活动。四川省海外交流协会常务副会长钟家霖表示，巴西是四川在南美地区重要的友城交流与经贸合作伙伴，其中离不开旅巴华侨华人的鼎力支持和参与。他热忱地欢迎各位侨胞前往四川参观考察，投资兴业。

本次座谈会由巴西和统会主办。会长王俊晓就华侨权益保护和营商环境构建发表了看法。他认为，随着时代发展，华侨权益所涵盖的范围发生变化，相关法律法规需要不断完善，同时，随着改革开放不断深入，侨胞所面临的营商环境也发生重大变化，要在政策、模式、方法等方面优化营商方式。

里约多家侨团代表参与座谈交流。

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