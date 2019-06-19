联合国启动打击仇恨言论行动计划

新华社联合国6月18日电（记者林远）联合国秘书长古特雷斯18日宣布启动一项打击仇恨言论的行动计划。

古特雷斯说，该行动计划将协调联合国各机构，加强联合国与私营部门、民间团体和媒体的合作，使用多种方法识别、预防和打击仇恨言论。

古特雷斯说，仇恨言论降低社会宽容度，破坏社会包容性和多样性，侵蚀社会凝聚力，还可能成为暴力的源头，并最终阻碍和平、稳定和可持续发展。近期发生在斯里兰卡、新西兰和美国等多个国家和地区的暴力事件中，都出现了仇恨言论。通过互联网等新型渠道，仇恨言论以更快的速度向更广泛的受众传播。他呼吁各国政府、科技公司和教育机构加大监控力度。

古特雷斯特别强调了教育的重要性。他表示，通过加强教育提高人们的认知，可以有效预防仇恨言论的产生，消除仇恨的萌芽。

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