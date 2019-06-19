委内瑞拉检方启动对反对派涉贪腐成员调查

新华社加拉加斯6月18日电（记者高春雨）委内瑞拉总检察长萨博18日在首都加拉加斯对媒体宣布，因涉洗钱和贪腐，两名委反对派成员将面临检方调查。调查程序已于当天启动。

在当天下午的记者招待会上，萨博还引述了美国泛美邮报网站日前关于这两名反对派成员盗用公款的报道。

据美国泛美邮报网站日前披露，委反对派派往哥伦比亚东北部边境城市库库塔的两名代表巴雷拉和罗哈斯涉嫌挪用“人道主义援助”资金等款项。

萨博说，这些款项本应用来帮助在库库塔生活的委内瑞拉民众，但这两人却将专款据为己有。他们涉嫌通过酒店发票造假、虚报叛逃军人数量等手段获取从委境内流出的资金。萨博还指出，这两人只是计划执行者，而策划者是反对派成员、议会主席瓜伊多。

“调查清楚这些资金的来源和使用情况是我们的职责。”萨博说，但他并未说明委检方是否会调查瓜伊多本人。

萨博说，委内瑞拉将向哥伦比亚政府提出申请，希望哥方配合提供所掌握的相关证据。

委新闻和通信部长罗德里格斯17日在电视讲话中表示，委反对党贪腐规模大，很多计划与瓜伊多有牵连。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。目前，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解危机，委政府和反对派也已开启对话。

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