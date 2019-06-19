中阿合作论坛高官会聚焦加强双方协调与合作

新华社阿布扎比6月18日电（记者苏小坡）中国-阿拉伯国家合作论坛第十六次高官会和第五次高官级战略政治对话18日在阿联酋首都阿布扎比举行。中阿双方就共同关心的重大国际和地区问题深入交换了意见，表示将进一步加强在各领域的协调与合作。

高官会由论坛中方秘书长、外交部西亚北非司司长王镝和阿联酋外交与国际合作部政治事务部长助理哈利法共同主持。

王镝在发言中积极评价中阿关系发展、中阿合作共建“一带一路”和论坛建设取得的成果，表示中方愿同阿拉伯国家加强协调，共同反对恐怖主义和极端主义，加强文明对话和交流；共同反对单边主义和霸凌行径，维护多边主义和多边贸易体制，建设开放型世界经济。

阿方代表纷纷表示高度重视发展对华关系，愿在中阿合作论坛框架内同中方携手努力，推进共建“一带一路”，加强反恐和去极端化合作，支持多边主义，促进不同文明间的对话。

中国驻阿联酋大使倪坚，外交部中阿合作论坛事务大使李成文，阿盟助理秘书长哈立德，阿拉伯驻华使团团长、阿曼驻华大使萨阿迪等出席。来自中国外交部、商务部、文化和旅游部、国新办等单位代表及21个阿拉伯国家外交部、阿盟秘书处主管官员等共120余人与会。

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