新闻背景：朝鲜民主主义人民共和国

新华社北京6月19日电
新华社记者
朝鲜全称“朝鲜民主主义人民共和国”，位于亚洲东部朝鲜半岛北半部。北与中国为邻，东北与俄罗斯接壤。朝鲜国土面积12.3万平方公里，人口约2400万，首都为平壤。朝鲜为单一民族，通用朝鲜语。
1910年至1945年，朝鲜半岛沦为日本殖民地。1945年8月日本投降，苏联、美国军队分别进驻半岛北、南部。1948年9月9日，朝鲜民主主义人民共和国宣告成立。
1991年9月朝鲜加入联合国。目前朝鲜与160余个国家（含欧盟）建立了外交关系。
经济方面，2018年4月，朝鲜劳动党举行七届三中全会，提出集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线。今年4月，朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜第14届最高人民会议第一次会议上发表施政演说时再次强调，朝鲜“面临的主要任务是集中国家的一切力量进行经济建设，夯实社会主义的物质基础”。
中国和朝鲜是友好邻邦，两国关系源远流长。中朝于1949年10月6日建交，朝鲜是最早同新中国建交的国家之一。1950年朝鲜战争爆发后，中国人民志愿军与朝鲜军民并肩浴血奋战，赢得了战争胜利。
建交70年来，中朝两党两国一直保持着高层交往的传统。双方在文化、教育、科技、体育、民生等领域保持着交流合作。
2018年以来，中共中央总书记、国家主席习近平和朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩四次会晤，共叙中朝传统友谊，共商发展中朝关系大计，创下了中朝建交70年以来前所未有的纪录。在两国最高领导人的共同引领推动下，中朝传统友谊焕发出勃勃生机，两国关系也由此掀开新的时代篇章。
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