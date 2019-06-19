面对加税威胁 墨西哥本周完成国民警卫队边境部署

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德17日说，墨西哥将在本周完成国民警卫队在南部边境的部署。

墨西哥12日开始向毗邻危地马拉的南部边境派遣国民警卫队。根据墨西哥7日与美国达成的协议，墨方如果采取有效措施遏制取道墨西哥的中美洲移民，美方不会对墨西哥输美商品加征5%关税。墨方同意调派6000名国民警卫队队员，管控南部与危地马拉的边界。

埃布拉德17日在例行新闻发布会上说，国民警卫队在南部边境的部署得到国防部和海军支持，“本周将完成”。

取道墨西哥北上美国的移民多数出自中美洲洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三国。埃布拉德先前说，墨西哥还将与危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多组成工作组，联手遏制暴力和贫穷造成的中美洲移民潮。（陈立希）【新华社微特稿】

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