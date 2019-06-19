尼日利亚东北部发生3起自杀袭击　70多人死伤

尼日利亚东北部一处观球场地16日晚遭遇3起自杀式炸弹袭击，30人丧生、40多人受伤。
爆炸发生地位于孔杜加，距离尼日利亚博尔诺州首府迈杜古里38公里。事发时，大批球迷聚集在电视机前观看足球比赛。
当地人阿里·哈桑说，爆炸发生在当晚9时左右，观球场地的管理员试图阻止一名自杀式袭击者入内，两人发生争执，后者引爆爆炸物；另外两名袭击者混在附近一处茶摊的人群中，引爆炸弹背心。
博尔诺州紧急情况管理机构行动分支负责人奥斯曼·卡沙拉17日说，爆炸死亡人数增至30人，超过40人受伤。依照他的说法，死亡人数较高的原因一方面是应急人员没有能够迅速赶往现场，另一方面是当地医疗设施不足、欠缺处置大量伤员的能力。
暂时没有任何组织或个人宣称发动这次袭击。按照法新社的说法，袭击带有极端组织“博科圣地”的印记。
“博科圣地”2002年在尼日利亚东北部创建，2009年发起武装暴力活动，至今已导致超过2.7万人丧生。大约180万人仍因“博科圣地”流离失所。尼日利亚军方近年联合邻国部队持续打击这一极端组织。（闫洁）【新华社微特稿】
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