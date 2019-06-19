特朗普正式宣布竞选连任

人民网华盛顿6月18日电（记者 张梦旭）据美国福克斯新闻网报道,当地时间18日晚上,美国总统特朗普在佛罗里达州奥兰多正式宣布竞选连任。他在现场对其支持者发表演讲说：“永远不要让你失望。” 美国副总统迈克·彭斯和第一夫人梅拉尼娅·特朗普也参加了该活动。

在这个关键时刻，民调给特朗普带来的却不是什么好消息。最新的民调数据显示，特朗普支持率落后于民主党五位总统参选人。福克斯新闻网16日发布的民调结果显示，在与民主党籍的前副总统拜登的对决中，特朗普在全国注册选民中只能获得39%选民的支持，而拜登的支持率高达49%。

美国有线电视新闻网分析说，竞选早期的民调并不能准确的反应最终的结局，在任总统在初期民调中往往比几个月后表现地更为脆弱。但他在未来17个月面临终极考验，尤其是他的支持率一直顽固地停留在40%左右的低位，这对寻求连任的总统来说通常意味着麻烦。

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