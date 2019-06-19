首届埃及中国当代小说青年翻译大赛正式启动

新华社开罗6月18日电（记者吴丹妮）由开罗中国文化中心和埃及国家翻译中心合作主办、北京师范大学出版集团承办的首届埃及中国当代小说青年翻译大赛18日在开罗正式启动。

本次翻译大赛所选书目为第七届鲁迅文学奖中篇小说获奖作品《世间已无陈金芳》，年龄在25周岁至45周岁之间的埃及参赛者自18日起可在指定网站下载该小说，他们必须在规定期限内提交完整的阿文翻译。获得一等奖的翻译作品将由埃及国家翻译中心在埃及出版发行。

《世间已无陈金芳》作者石一枫在启动仪式上说，在分享不同文化背景的文学作品时，语言往往成为一种障碍。翻译工作不仅破除了这种障碍，也成为构建人类命运共同体事业的一部分。

埃及国家翻译中心主任安瓦尔·穆吉斯在致辞中说，此次翻译大赛旨在培养和挖掘优秀的汉阿翻译人才，提高中国当代优秀文学作品在埃及的关注度和当地青年翻译者的翻译水平。

中国驻埃及大使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任石岳文在启动仪式上表示，希望通过翻译这部反映中国当代社会的文学作品让更多埃及人了解中国的发展变化，推动两国文化事业交流迈上新的台阶。

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