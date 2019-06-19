特朗普在佛州举行集会 正式宣布竞选连任

据外媒报道，当地时间18日晚，美国总统特朗普在佛州正式宣布竞选连任。目前，民主党的竞争对手正为他们的首场初选辩论做准备。
昆尼皮亚克大学(Quinnipiac University)18日公布的一项民调显示，美国佛罗里达州的选民将从民主党总统候选人的前六名中选择一名，而不会让特朗普连任。
然而，特朗普否认了此前的调查结果，他指出，2016年几乎每一次民调都显示民主党候选人希拉里·克林顿会获胜，他强调“我们的民调显示，我们在所有17个摇摆州都领先”。
在佛罗里达州奥兰多的安利中心，特朗普回忆了他2016年的竞选活动，称这是一场“伟大的政治运动”，是“美国历史上一个决定性的时刻”。
美国副总统彭斯说：“我们来到这里只有一个原因，美国需要特朗普再执政四年。”
据报道，特朗普从未真正停止竞选。2017年1月20日，也就是他就职的当天，他正式申请连任，并于2017年2月在佛罗里达州举行了第一次2020年竞选集会。
自那以后的几个月里，他继续举行 “让美国再次伟大起来”的集会，同时还筹集了数百万美元，为一个更专业、规模更大的竞选活动提供资金。目前，大约有80名工作人员在维吉尼亚州的竞选总部、纽约和美国各地的关键州工作。
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