英首相之争进入关键期：约翰逊保持领先 首次亮相辩论

综合报道，英国执政党保守党党首暨下任首相选举本周进入关键投票阶段，在刚刚结束的第二轮投票中，约翰逊继续保持绝对领先优势，成为英首相最热门人选。他还首次参加了保守党五位候选人的电视辩论，但在辩论中遭遇“围攻”，只能选择守势。

英首相最热门人选 约翰逊保持绝对领先

当地时间6月18日傍晚，英国执政党保守党党首暨下任首相选举举行第二轮投票。投票结果显示，前外交大臣约翰逊获得313票中的126票，再次遥遥领先其他候选人，进入下一轮投票，同时也成为英首相最热门人选。

其余四位通过第二轮投票的候选人分别是：外交大臣杰里米·亨特、环境大臣迈克尔·戈夫、国际发展大臣罗里·斯图尔特和内政大臣萨吉德·贾维德，他们分别获得46票、41票、37票和33票。

根据投票规则，得票少于33票的候选人被淘汰。前英国脱欧大臣多米尼克·拉布只获得了30票，遭淘汰出局。

在此前13日举行的首轮投票中，约翰逊也获得压倒性胜利，他当时获得114票，得票率超三成，创下保守党党首选举首轮投票的最高纪录。

首次亮相电视辩论 面临围攻约翰逊采取守势

在结束第二轮投票后，约翰逊和其他四位候选人参加了电视辩论，这是约翰逊首次在保守党候选人辩论中亮相。

此前约翰逊拒绝了参加16日的一场电视辩论，该辩论就民众关注的英国脱离欧洲联盟等事宜与其他竞选人“交流”。这一姿态招致竞争对手抨击，指认他意图就“脱欧”具体措施继续含糊其辞。不过约翰逊同意参加18日的电视辩论。

在18日的辩论中，约翰逊在一场激烈的保守党(Tory)五方领导人辩论中被迫采取守势。从恐伊斯兰症到他为高收入者减税的计划，他都面临着压力。

这是他首次在竞选期间的电视辩论中露面，在观众提问和对手回答的审视下，他的一些立场出现了裂痕。约翰逊似乎也对他为高收入者减税的承诺摇摆不定。他说：“我们提出的方案主要是帮助社会上最贫穷的人。”

英首相角逐 本周进入投票关键期

英国首相之争本周进入关键投票期，随着第二轮投票结束，5名角逐党魁大位的保守党党员进入下一轮投票，本周结束前得票率最高的两位参选人将进入决选。新任党魁将自动成为英国首相。

19日还会有一场投票，若届时仍无法将参选人剔除至仅剩两名，则20日还将举行投票。最后两名候选人将于6月22日开始最终角逐。

据悉，保守党所有313名国会议员皆可参加党魁选举投票。经数轮投票，最后出线的两名参选人将交由约16万名基层党员决选。

最后一阶段，也就是基层党员的邮寄投票结果，预定于7月22日起当周内出炉。

6月7日，英国首相特雷莎·梅宣布辞职，辞去保守党领导人一职。新领导人选出后，特雷莎·梅将正式辞去首相一职，由新当选的保守党党首接任英国首相。

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