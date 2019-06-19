美叫停中美洲三国经济援助 迫使后者就移民问题让步

美国政府17日决定中止向中美洲三个国家提供大约5.5亿美元经济援助，以表达对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯阻拦非法移民入境美国不力的不满。

【反作用】

美国总统唐纳德·特朗普3月放出风声，批评上述三个国家缺乏作为，致使数以千计难民取道墨西哥，从美墨边境入境美国，威胁中断经援。

路透社报道，特朗普这一决定可能招致国会坚决反对。美国国会民主党和特朗普所属共和党一些议员反对特朗普无视国会批准的预算案、临时更改决定。

一些国会议员反对中断经援，因为这么做不仅“残忍”，而且可能令那些国家“雪上加霜”，促使非法移民数量进一步上升，起反作用。

民主党籍参议员鲍勃·梅嫩德斯在社交媒体“推特”说：“令人担忧的是，总统的怒气将限制我们探究促使人们涌入美国背后的原因并帮助排除那些困难以至真正解决问题的能力。”

从竞选总统开始，特朗普始终把减少非法移民作为一项标志性政策。对墨西哥和中美洲三国，特朗普以经济手段施压，以迫使对方就移民问题让步。

路透社援引国会消息源报道，白宫通知国会，将把前两个财政年度获批的专项援助资金一部分挪用、一部分冻结，两笔资金合计5.5亿美元，获批后没有使用。

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯说，除非相关国家减少赴美移民，否则不会拨付援助款，“这与总统的方向一致，关键是这些国家要展现足够政治意愿，从源头解决这一问题”。

【要“动手”】

特朗普同一天说，美国政府即将采取行动，“驱除”数百万美国境内的非法移民。

特朗普在“推特”说美国入境和海关执法局下周将启动程序，但没有说明“驱除”方式，只说“他们只要进来，就会被驱除”。

据估计，大约1200万非法移民居留美国境内，多数来自墨西哥和中美洲。

美国本月初以关税威胁，迫使墨西哥政府同意接收美国境内的非法移民，让他们在墨西哥等候美方审批庇护申请；墨西哥同时要加大打击非法移民力度，包括调派国民警卫队员、捣毁协助偷渡的团伙以及切断这类团伙的资金和运输网络。

取道墨西哥北上美国的移民多数出自中美洲洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三国。墨方去年12月同意接收部分中美洲移民。美方今年前五个月把超过8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

墨西哥先前同意，如果墨方努力不能遏制非法移民势头，将与美国讨论签署安全第三国协议。

特朗普在“推特”说，危地马拉“正在准备签署一份安全第三国协议”。

美国副总统迈克·彭斯上周暗示，危地马拉可能作为安全第三国，从邻国接收寻求庇护的难民。危地马拉政府没有公开回应，双方没有发布这项计划的具体安排。

人权组织批评美国政府办事“想当然”，当那么多人离开危地马拉寻求庇护时，美国认定危地马拉能够庇护难民，实属“滑稽”。（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)