欧美同学会“知国情、话自信”活动走进宁夏

人民网固原6月18日电 （徐祥丽 何卓彦）六盘山上高峰，红旗漫卷西风。6月18日，欧美同学会“知国情、话自信”海归系列恳谈会在宁夏启动。二十余位来自不同行业、不同省份的海外归国人员代表“会师”将台堡、登上六盘山、走进西吉县，体悟长征精神，探索扶贫道路。

6月18日，欧美同学会留学人员代表向将台堡红军长征会师纪念碑敬献花篮。人民网何卓彦摄

天高云淡，丰碑巍峨。中国工农红军长征将台堡会师纪念碑两侧，“缅怀先烈、不忘初心，走好新的长征路”十五个大字赫然醒目。一颗颗金灿灿的五角星，将纪念碑前的台阶点缀成了一条“星光大道”。留学人员代表拾级而上，在纪念碑前久久驻足，肃立瞻仰，向革命烈士三鞠躬并敬献花篮。

6月18日，欧美同学会留学人员代表向将台堡红军长征会师纪念碑三鞠躬。 人民网何卓彦摄

1936年10月，红一、二、四方面军在将台堡会师，标志万里长征胜利结束。时至今日，不怕牺牲、排除万难的长征精神依然熠熠生辉，激励着中华儿女奋发进取、自强不息，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

2016年7月18日，习近平总书记来到将台堡，向红军长征会师纪念碑敬献花篮并参观三军会师纪念馆。习近平说，长征永远在路上。这次专程来这里，就是缅怀先烈、不忘初心，走新的长征路。

6月18日，欧美同学会副秘书长程洪明、宁夏回族自治区党委统战部副部长杨继宏为欧美同学会国情教育基地揭牌。人民网何卓彦摄

“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”三军会师纪念馆前，欧美同学会国情教育基地在此揭牌。这也是欧美同学会首个国情教育基地。

走进纪念馆，留学人员代表沿着习总书记走过的足迹，再次回顾红军长征路上四渡赤水、巧夺金沙、飞夺泸定、翻越雪山草地的历史，用心阅读这一中国共产党领导人民军队谱写的英雄史诗。

红军长征路线图展板前，留学人员代表在讲解员的带领下认真回顾长征的伟大历程。人民网何卓彦摄

“亲眼见到一张张历史照片和真迹文档，我深深感受到新中国的来之不易，中国改革开放成就的来之不易，脱贫攻坚成果的来之不易。”曾在英国、澳大利亚等地留学、工作，现任广东启迪湾区科技有限公司（广东）执行董事的胡诗敏表达了自己的感悟。她希望能够在扶贫扶智、创新创业方面为祖国的强大贡献自己的一份力量。

“不到长城非好汉，屈指行程二万。”1935年，毛泽东站在六盘山顶，举目远眺，天高气爽，北雁南归，写下了气壮山河的豪迈诗篇——《清平乐·六盘山》。绵绵细雨中，留学人员代表登上六盘山。远望青山苍翠、红旗漫卷，革命乐观主义、英雄主义豪情令人顿生感慨。

六盘山上，长征精神永放光芒。人民网何卓彦摄

“新中国来之不易，我们会进一步思考回去后如何在自己的工作岗位上发扬长征精神，发挥留学人员留学报国的作用，不忘初心、牢记使命，服务新时代经济社会建设。”山东省欧美同学会秘书处副处长吴猛告诉人民网记者，通过这次活动，山东同学会的代表进一步了解了革命历史，领会了革命先烈的风范，必将从革命的豪情壮志中持续受到鼓舞。

“一代人有一代人的长征路”，曾留学美国，现任青岛鹏远康华天然产物有限公司董事长的展亚莉对此感触颇深。对于展亚莉来说，如果可以对当地种植的紫甘蓝进行天然色素提取，或者是她为当地脱贫致富可能贡献的力量。

将台堡所在的红色革命圣地西吉县是欧美同学会定点帮扶的贫困县。18日，展亚莉和留学人员代表考察了硝河乡的养牛示范基地，参观了马莲乡的向丰现在生态循环农业发展基地，为当地扶贫项目对接需求、建言献策。

走进田间地头，实地了解西吉县蔬菜种植。人民网何卓彦摄

“秋尽见旄头，沙远席箕愁。”因席箕草得名的西吉县辖4镇15乡，是当地的人口大县，回族人口超过一半，是全区脱贫攻坚主战场。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将脱贫攻坚放在更加突出的位置，包括革命老区在内的全国脱贫事业取得历史性成就。在县委、政府的扶持下，西吉县的贫困率已经从2014年的33.3%下降到如今的5%左右。

西吉县“养殖能手”陈占文介绍养牛带动脱贫经验 人民网何卓彦摄

如何带动当地进一步的农业发展和减贫工作？这是同行的当地官员和同学会代表共同关心的问题。

江苏省欧美同学会干部、副研究员马晓杰告诉人民网记者，在调研考察西吉县硝河乡后，江苏省欧美同学会围绕如何做好脱贫攻坚与乡村振兴结合的文章总结出了四方面“结合”的对策：一是将红色和绿色结合起来，二是将种植和养殖结合起来，三是将县、乡、村三级结合起来，四是将短期方案和长远规划结合起来。围绕这四个方面的对策，江苏分会依托自身组织在农业科技、乡村规划等方面的技术优势以及相关学长的人才资源，将会有一系列行动。

在三军会师纪念馆前合影 人民网何卓彦摄

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从骨折带伤、吊着手臂参加活动的马晓杰等看去，无私无畏、攻坚克难的长征精神正照耀着一代又一代中华儿女。

接下来，同学会代表还将考察闽宁镇东西扶贫协作示范地、参观枸杞庄园、红酒产地等，并召开主题为“立下愚公志、打赢攻坚战、圆梦新时代”的座谈会。

(责编：燕勐、杨牧)