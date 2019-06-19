伊朗打算突破浓缩铀储量上限 鲁哈尼施压欧洲

伊朗原子能组织发言人17日说，伊朗将在10天内突破伊朗核问题全面协议所规定低丰度浓缩铀的储量上限。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼同一天警告，留给欧洲签署国挽救伊核协议的时间已经不多。

【突破上限】

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪17日在阿拉克重水反应堆旁举行记者会。他说，鉴于伊朗方面近期决定提升浓缩铀生产能力，伊方将在27日突破300公斤低丰度浓缩铀储量上限。

“今天，超过300公斤浓缩铀储量的倒计时启动，”卡迈勒万迪说，“10天内……我们将越过这一界线。”

他继而声明，一旦伊核协议其他签署国履行承诺，伊方将停止这一做法。

伊朗2015年7月与美国等六国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取国际社会解除对它的制裁。依据协议，伊朗低丰度浓缩铀储量不得超过300公斤，可制备的浓缩铀丰度限制在3.67%以下，远低于武器级浓缩铀需要达到的90%以上丰度。

美国单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签署国磋商伊方权益；若诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

卡迈勒万迪当天重申这一立场，称如果得不到其他签署国帮助，伊朗将依据自身需求提高铀浓缩活动的产品丰度，可以是“3.67%到任何百分比”。

【施压欧洲】

就阿拉克重水反应堆，卡迈勒万迪说，伊方仍在讨论是改造还是重新启动这座重水堆。

重水又称氘化水，可用作核反应堆的慢化剂和冷却剂，也可用于武器级核燃料钚的生产过程。依据伊核协议，伊朗须改造阿拉克重水堆；改造期间，伊朗最多可保存130吨重水；改造完成后，“配额”降至90吨；超出部分，伊朗须移送至境外。

作为伊核协议欧洲签署国，法、英、德试图挽救这份协议。伊朗总统鲁哈尼17日与法国新任驻伊朗大使会面时说，伊核协议的“崩塌”不符合地区和世界利益，留给欧洲签署国维护这份协议的时间已经所剩不多。

鲁哈尼说：“这是关键时刻，在这段非常短的时间里，法国仍然可以与其他签署国一道努力，为挽救这份协议发挥历史性作用。”（闫洁）（新华社专特稿）

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