特朗普任命美国陆军部长埃斯珀接任代理国防部长

人民网讯 据美国媒体报道，美国总统特朗普6月18日发文称，代理国防部长沙纳汉不再寻求担任国防部长，陆军部长埃斯珀将被任命为新的代理国防部长。
特朗普在推特（Twitter）中写道：“沙纳汉（Patrick Shanahan）工作很出色，他决定花更多时间陪伴家人。感谢沙纳汉出色的服务，我将任命陆军部长埃斯珀（Mark Esper）为新代理国防部长，相信埃斯珀会干得很出色！”
现年56岁的沙纳汉曾在波音公司工作数十年，直到2017年4月被特朗普选中担任国防部副部长。（老任）
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