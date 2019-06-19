特朗普说沙纳汉不再寻求担任美国国防部长

美国总统特朗普18日说，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉不再寻求担任国防部长，陆军部长马克·埃斯珀将被任命为新的代理国防部长。
特朗普当天在社交媒体上说，沙纳汉已决定不再继续他的提名确认程序，以便有更多时间与家人在一起。特朗普对沙纳汉的“卓越工作”表示感谢，并表示将任命埃斯珀担任新的代理国防部长。
沙纳汉当天在一份声明中表示，因家庭原因，他要求退出国防部长提名确认程序，并将辞去国防部副部长一职。
沙纳汉曾在波音公司供职多年，2017年3月被特朗普提名为美国国防部副部长并于当年7月上任。2018年12月，特朗普宣布国防部长马蒂斯将去职。2019年1月1日，沙纳汉担任代理国防部长。美国白宫5月9日宣布，特朗普将提名沙纳汉出任国防部长。（记者刘阳 徐剑梅）
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