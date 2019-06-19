默克尔说德国不支持欧盟扩大对俄制裁

德国总理默克尔18日说，德国不会支持欧盟增加对俄罗斯的经济制裁措施。
默克尔当天在柏林与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。她在会谈后的联合记者会上说，在本周晚些时候举行的欧盟峰会上，德国将支持欧盟延长现有的对俄经济制裁措施，但不支持增加更多制裁。西方国家对俄制裁不会解除，除非乌克兰主权和领土完整得到恢复。
泽连斯基则表示，欧盟现有对俄经济制裁的力度不够，应采取更多制裁措施。
另据德国媒体报道，默克尔与泽连斯基在会谈中还谈到“北溪-2”天然气管道项目。泽连斯基对这一项目表示反对，认为这条线路威胁欧洲和乌克兰的能源安全。默克尔表示，这一项目为纯经济项目，德国应有更多渠道获得能源。
2014年7月，欧盟以俄罗斯“在乌克兰东部制造不稳定”为由对俄实施经济制裁。2015年以来，欧盟表示对俄制裁的期限要与明斯克协议的落实情况挂钩。欧盟方面认为明斯克协议未能得到完全执行，已多次延长对俄制裁。
“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国，再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。乌克兰一直强烈反对这一项目。（记者张远 任珂）
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