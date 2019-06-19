俄杜马通过有关暂停履行《中导条约》的法案

俄罗斯国家杜马（议会下院）18日通过有关暂停履行《中导条约》的法案。此法案由俄总统普京5月30日向杜马提交。

俄媒体报道，此法案还规定俄罗斯恢复履行该条约的决定应由国家元首做出。俄联邦委员会（议会上院）将在本月26日对此法案进行审议。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫18日就此表示，此法案规定俄罗斯暂停履行《中导条约》，而不是退出该条约。

美国国务卿蓬佩奥今年2月1日宣布，由于俄罗斯长期违反《中导条约》规定，美方将暂停履行条约义务，启动为期6个月的退约程序。3月4日，俄总统普京签署命令，俄方将从命令签署之日起暂停履行《中导条约》。

美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。（记者李奥）

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