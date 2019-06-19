俄杜马通过有关暂停履行《中导条约》的法案

俄罗斯国家杜马（议会下院）18日通过有关暂停履行《中导条约》的法案。此法案由俄总统普京5月30日向杜马提交。
俄媒体报道，此法案还规定俄罗斯恢复履行该条约的决定应由国家元首做出。俄联邦委员会（议会上院）将在本月26日对此法案进行审议。
俄罗斯外交部副部长里亚布科夫18日就此表示，此法案规定俄罗斯暂停履行《中导条约》，而不是退出该条约。
美国国务卿蓬佩奥今年2月1日宣布，由于俄罗斯长期违反《中导条约》规定，美方将暂停履行条约义务，启动为期6个月的退约程序。3月4日，俄总统普京签署命令，俄方将从命令签署之日起暂停履行《中导条约》。
美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。（记者李奥）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】