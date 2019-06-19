海航第九次蝉联“SKYTRAX五星航空公司”称号

海航集团董事长陈峰手捧“SKYTRAX五星航空公司”奖牌。

人民网巴黎6月18日电 （记者李永群）全球航空公司与机场服务调查与咨询机构SKYTRAX于18日在巴黎航展期间揭晓2019年SKYTRAX世界航空大奖。海南航空控股股份有限公司（简称“海南航空”）以优质产品及服务，第九次蝉联“SKYTRAX五星航空公司”称号，位列“SKYTRAX全球航空公司TOP10”第七名，同时斩获“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”3项大奖。

颁奖典礼现场，SKYTRAX主席爱德华·普拉斯提向海航集团董事长陈峰颁发了“SKYTRAX五星航空公司“奖牌，并表示：“2019年是海南航空连续第九次获得五星航空公司称号，在过去的一年里，我们再次见证了海南航空的努力与进步。不论产品优化，还是服务升级，海南航空这九年来始终以五星品质要求自己，持续创新与突破，将中国传统文化巧妙融入国际审美，向全世界旅客展示了来自东方航企的国际卓越品牌形象。”

陈峰致辞说：“非常荣幸海南航空能够再次获得国内外广大旅客的认可，在今年的SKYTRAX世界航空大奖评选中再创佳绩。我们所取得的成绩离不开党和国家对海航发展给予的关爱和帮助，离不开广大旅客朋友们的信任和支持，同时我还要感谢所有海航的工作人员，是他们日以继夜的勤奋付出与无与伦比的创造力让海南航空成为享誉全球的世界卓越航空品牌。”

SKYTRAX是备受航空界及旅客推崇的权威评估机构，每年定期公布全球航空公司及机场排名等报告。其报告结果基于全球大规模旅客对产品服务、机上娱乐、空中膳食等多个维度的评价，SKYTRAX世界航空大奖被誉为全球航空界的“奥斯卡”。

陈峰在接受采访时表示，航空安全和服务是海航打造世界卓越航空企业与航空品牌的生命线和核心竞争能力。海航成立26年来，海航人始终贯彻民航“真情服务”理念，做“店小二”提供最优质的服务，以打造百年老店的工匠精神，为中国打磨出了以海南航空为代表的世界级航空品牌。

海南航空积极响应“一带一路”倡议，搭建沿线区域互联互通的“空中桥梁”，在沿线国家运营国际航线120条，累计运输旅客2000多万人次。紧密配合国家“民航强国”发展战略，持续完善国际航线网络，截至目前海南航空已开通境内外航线2000余条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲，通航境外63个城市。在安全管理方面，自1993年首航至今，海南航空保持了26年的安全飞行记录，累计安全飞行超过700万小时。

面向未来，海南航空将以打造“百年老店”的决心，以国际化的视野和心胸升级产品服务，为全球旅客提供优质飞行体验，争做“民航强国”战略践行者，积极响应国家各项倡议，不断完善航线网络，投身海南自贸区（港）及粤港澳大湾区建设，助力我国区域经济发展，为“一带一路”建设架设“空中桥梁”，继续打造中华民族的世界级航空品牌。

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