风物长宜放眼量（望海楼）

中美关系牵动整个世界。近一段时间来，中美关系遇到一些困难。出现这一局面的根本原因在于，美方在事关世界前途命运的几个关键问题上，认知和行动出现严重偏差。

目前来看，美国在朝着错误的方向越滑越远。美方越来越抵触世界多极化和经济全球化大趋势，以“美国优先”为旗号，频频采取单边主义和保护主义措施，冲击国际秩序，损害开放型世界经济，给国际政治和世界经济带来巨大不确定性，很多国家深受其害。美方习惯于从大国战略竞争的消极角度看待中国的崛起，把中国的和平发展视为对美国霸权地位的挑战，把中国不断增强的国际影响力视为对美国的排挤，给中国扣上“修正主义国家”等大帽子。美方越来越迷信对中国进行施压，出台所谓“全政府对华战略”，不断升级对华贸易战、科技战，挑拨中国与其他国家关系，甚至使用冷战式语言和手段处理对华关系。美国著名历史学家罗伯特·卡根以及英国《金融时报》副主编、首席经济评论员马丁·沃尔夫等西方有识之士都认为美国已沦为恣意妄为的“流氓超级大国”。

从近期舆论反应看，美国现任政府的所作所为在美国及国际上受到的质疑和反对越来越多。当今，各国的前途命运都和世界的前途命运紧密地联系在一起。无论大国还是小国，无论发展程度如何，都面临着可持续发展问题和全球性难题的挑战，以邻为壑、对立对抗只能削弱各国集中精力解决自身发展问题的能力，以及携手应对全球挑战的能力。日前，新加坡总理李显龙在香格里拉对话会上的演讲反映了诸多地区国家的普遍愿望，那就是要和平发展，不要冲突对抗；要合作共赢，不要零和博弈；要开放包容，不要封闭排他；要文明交流，不要文明冲突。这也是中方的一贯主张。

毕竟时代不同了。和平与发展是时代主题，一个国家要发展繁荣，必须把握和顺应世界发展大势。强权政治、霸权主义的老路不仅走不通，而且一定会碰得头破血流。中国历经四十年的改革开放，深刻地认识到世界繁荣稳定是中国的机遇，中国发展也是世界的机遇。中国决心更好地把国内发展与对外开放统一起来，把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，以更加积极的姿态参与国际事务，共同应对全球性挑战，努力为全球发展作出贡献。这样做，不是追求霸权，不是排挤美国。中国不会同美国搞所谓大国战略竞争。同样，中国也不会屈服于美国的所谓极限施压和无理要求。中国一直把握着应对美国挑衅的分寸。最大的分寸就是：中国不为美国的打压、围堵、遏制所动，坚持改革开放，坚持走和平发展道路，坚持与各国合作共赢，不以意识形态划界，只以共同利益为准绳。中国这样的战略定力和世界胸怀，超出美国想象。美国打压别国可谓轻车熟路，却遇到了中国这个不一样的对象。美国也许会给中国制造麻烦、设置障碍，但撼动不了中国推动构建人类命运共同体和新型国际关系的决心和意志。

“风物长宜放眼量。”世界大势，浩浩荡荡。正如习近平主席同美国总统特朗普通电话时指出的，中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照我们达成的共识，在相互尊重、互惠互利基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。美方有责任向世界各国表明，如何把握好攸关世界前途命运的关键问题，能否成为一个负责任的世界大国。

（作者为国际问题专家）

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