首届“一带一路”东京论坛举行

人民网东京6月18日电（记者刘军国）由一带一路日本研究中心主办的首届“一带一路”东京论坛6月15日举行，中日两国的专家学者围绕“变化中的世界与‘一带一路’发展展望”进行深入讨论，上百名人士参加了论坛。

中国人民大学教授王义桅从“一带一路”新进展、东亚合作对接“一带一路”、中日第三方市场合作等三个方面进行演讲，指出“一带一路”催生东亚合作新机遇，共建出“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推动经济全球化健康发展的重要途径。

丝路联盟城市研究院名誉院长、中国银行原副行长张燕玲通过实例驳斥了西方媒体提出的“贷款陷阱”等问题，同时介绍了国际金融合作助力“一带一路”项目的具体成果。希望日本充分发挥其自身的国际开发合作的经验优势，在第三方市场合作，在中日双方的金融领域里展开多种合作，共建共享，共同促进中日关系再上新台阶。日本立命馆大学教授由周玮生用数字和图表展示了中日两国在“一带一路”沿线国的节能环保领域具有巨大的合作潜力与空间，指出“共商共建共享”的一带一路合作精神是符合市场原理的合作方式，适合于中日双方在第三市场的共同开发。

日本亚洲中小企业合作机构理事长黑濑直宏表示，亚太地区有着旺盛基础设施建设需求，“一带一路”应运而生，有利于弥补各国基础设施建设缺口，促进互联互通。希望日本能够更加积极地参与“一带一路”建设，为自身经济发展增添新动能。

首届“一带一路”东京论坛发表2019东京宣言，提出7点建议。2019东京宣言表示，期待积极推动中日两国“第三方市场合作”，携手促进广大发展中国家基础设施建设，充分运用中日两国先进技术和经验，构建智能城市网络，呼吁设立“中日共同研究基金”，为促进“一带一路”倡议的健全发展与全球可持续发展作出智力贡献。

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