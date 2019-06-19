大熊猫国际形象“阿璞”诞生

日前，在“中国大熊猫国际形象设计全球招募大赛”评选结果揭晓暨系列推广计划发布会上，主办方五洲传播中心与中国大熊猫保护研究中心宣布，本次大赛中得票率最高的“阿璞”将成为首个大熊猫国际形象。该作品贴合“中国大熊猫，世界新青年”的主题，呈现和代表越来越国际化的中国新青年朝气、活力、乐观、自信、爱分享的国际风貌。“阿璞”是中国青年文化的一个萌芽与新生希望的代表，未来旨在创造更多优质的年轻化的内容，代表中国青年的声音，增强中华文化与世界的交流与沟通，走向海外，让世界新青年看到熊猫与中国，看到创意和变化。

“阿璞”是“中国大熊猫国际系列形象”的基础形象，未来将经过不断完善，出现在系列影视及文创作品当中，并在国际交流活动中广泛使用，面向全球推广中华文化。

本次发布会上，以“阿璞”的形象为载体，在国际化、年轻化的传播语境下，五洲传播中心与中国绿化基金会、爱奇艺、人民电竞、可口可乐、中国民族品牌李宁等机构与品牌，就“有熊猫（UPANDA）”青年文化全球推广计划，联合发布横跨音乐、文化、环保、时尚、影视等多个领域的后续推广内容计划。

五洲传播中心副主任、副总编辑井水清表示：“人们印象里的大熊猫往往是温和谦恭、憨态可掬的，但我们希望赋予大熊猫一个年轻、向上、积极有活力的国际形象。”

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)