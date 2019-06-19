王晨会见德国联邦议院代表团

新华社北京6月18日电 （记者朱超）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨18日在京会见德国联邦议院外事委员会代表团。
王晨表示，中德务实合作是国家间合作共赢的典范。推动中德全方位战略伙伴关系深入发展符合两国利益，也有利于为当前复杂多变的世界注入更多稳定性。愿加强两国立法机构各层级交往，增进理解互信，为共建“一带一路”、维护自由贸易等各领域合作提供良好法律环境。
德方团长勒特根说，发展德中关系是德各界主流意愿，愿不断深化交流合作。
《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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