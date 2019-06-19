王晨会见德国联邦议院代表团

新华社北京6月18日电 （记者朱超）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨18日在京会见德国联邦议院外事委员会代表团。

王晨表示，中德务实合作是国家间合作共赢的典范。推动中德全方位战略伙伴关系深入发展符合两国利益，也有利于为当前复杂多变的世界注入更多稳定性。愿加强两国立法机构各层级交往，增进理解互信，为共建“一带一路”、维护自由贸易等各领域合作提供良好法律环境。

德方团长勒特根说，发展德中关系是德各界主流意愿，愿不断深化交流合作。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

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